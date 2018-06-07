Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить спустя два дня

7 Июнь 22:55 2018-06-07T22:55:24+03:00

К тушению пожара были привлечены 138 человек. Фото: сайт ГСЧС

Возгорание лесного массива было зафиксировано еще во вторник, 5 июня

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Крупный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось полностью потушить спустя два дня с момент возникновения возгорания. Такое заявление сделали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что возгорание сухой травы в зоне отчуждения распространилось на лесной массив еще во вторник, 5 июня. Уже тогда огонь охватил около 12 гектаров, и спасателям пришлось привлечь авиацию.

К вечеру среды пожар был локализован на общей площади около 2 гектаров, однако полностью потушить его удалось лишь на следующий день.

"В 17:50 пожар в лесном массиве в зоне отчуждения ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

К тушению было привлечено 25 единиц техники и 138 человек. Также производились сбросы воды: самолеты АН-32П осуществили 30 подходов (240 тонн), а вертолет Ми-8 - 39 (78 тонн).

На данный момент радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке Чернобыльской атомной электростанции находится в пределах нормы.