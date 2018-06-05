Крупный пожар в Чернобыльской зоне охватил около 10 гектаров леса

СЕГОДНЯ 18:04 2018-06-05T18:04:11+03:00

К настоящему момент авиация госслужбы Украины по ЧС сбросила на очаги возгорания около 34 тонн воды

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил около десяти гектаров леса. Причиной инцидента стало возгорание сухой травы. Такое заявление сделали в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"5 июня в 10:10 в Киевской области в зоне отчуждения и обязательного отселения произошло загорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек. На месте инцидента постоянно работает авиация, в частности, два самолета Ан-32П и вертолет Ми-8. К настоящему момент они совершили уже семь сбросов воды, что составило около 34 тонн.

Между тем, огонь продолжает распространяться по лесному массиву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что весной 2015 года в чернобыльской зоне горело 10 тысяч гектаров леса. Существовала опасность., что огонь доберется до могильников с радиоактивными отходами, но его удалось остановить.