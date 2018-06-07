2018-06-07T23:18:28+03:00
Политика

Трамп: Для денуклеаризации Корейского полуострова потребуется не одна встреча

Президент США пообещал пригласить Ким Чен Ына в Белый дом в случае успеха переговоров в Сингапуре
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрапмпПрезидент США Дональд ТрапмпФото: REUTERS
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Потребуется провести не одну встречу между должностными лицами США и КНДР, чтобы договориться о денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение в четверг высказал президент США Дональд Трамп.

«Нас ждет чрезвычайный успех, однако я не думаю, что в рамках одной встречи. Это займет больше времени. Это продолжалось долгие десятилетия, и это то, с чем должны были разобраться предыдущие президенты США», - сказал он на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Глава Соединенных Штатов также заверил, что готов пригласить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в США в случае успешного проведения их первой встречи в Сингапуре 12 июня. Он пообещал, что северокорейский лидер будет хорошо принят в Белом доме, и отметил, что пока отказался от термина «максимальное давление» в отношении Пхеньяна, до итогов переговоров, передает ТАСС.

«Максимальное давление абсолютно точно продолжает действовать. Мы не используем больше этот термин, потому что начинаем дружеские переговоры. Возможно, после этих переговоров я буду использовать его вновь», - сказал он.

Трамп пояснил, что Вашингтон пока не будет снимать действующие санкции, но и не станет вводить новые против КНДР.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что Трамп и Ким Чен Ын согласились провести провести первый в истории американо-северокорейский саммит на высшем уровне. Переговоры состоятся 12 июня в Сингапуре.

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