Правительство Италии готово обсуждать статус Крыма

7 Июнь 23:37 2018-06-07T23:37:27+03:00

Глава кабинета министров и его члены выступаю за более открытые отношения с Россией

Изменить размер текста: A A

Сформированный недавно кабинет министров Италии готов к обсуждению всех актуальных проблем, в том числе и вопроса статуса Крыма. Такое заявление сделал 7 июня вице-премьер-министр и министр внутренних дел страны Маттео Сальвини.

«Этот вопрос министра иностранных дел. Не хочу забирать его работу. Будем обсуждать все», - цитирует его слова ТАСС.

Отметим, что глава МВД Италии возглавляет партию «Лига», которая вошла в коалиционное правительство с «Движением «Пять звезд». В октябре 2014 года он как депутат Европарламента вместе с группой коллег из ЕС посетил Крым. Партия Сальвини первой признала итоги референдума по присоединению к России, проведенного на полуострове после переворота на Украине.

Как писал сайт kp.ru, 6 июня обе палаты итальянского парламента проголосовали за доверие правительству Джузеппе Конте и двух его вице-пермьеров - главы партии «Лига» Маттео Сальвини и лидера движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо.

Ранее новый глава кабинета министров заявлял, что он и его правительство будут выступать за более открытый подход в отнрошениях с Россией, а также за отмену антироссийских санкций.