Италия готова сказать «нет» антироссийским санкциям

5 Июнь 21:43 2018-06-06T01:11:12+03:00

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Только что сформированное коалиционное итальянское правительство во главе с адвокатом Джузеппе Конте намерено выполнить предвыборные обещания партии «Лига» и движения «Пять звезд» и нацелено на отмену антироссийских санкций.

В преддверии официального голосования в парламенте перед окончательным утверждением, новый премьер-министр выступил в Сенате с программной речью. В его словах не было никакой двусмысленности: «Мы приверженцы более открытого подхода к России, стране, которая укрепила в последние годы свою роль на международной арене и в различных геополитических кризисах. Мы будем выступать за пересмотр санкционной системы».

Шанс доказать свои слова на деле представиться Конте уже очень скоро. В конце июня, на саммите ЕС, как раз будет обсуждать вопрос продления рестриктивных мер в отношении России. Раньше итальянцы, несмотря на все заверении в незаинтересованности их продления, всегда шли на поводу у Брюсселя и голосовали «за». Хватит ли новому итальянскому правительству духа на этот раз отказать Евросоюзу, или же громкие слова так и повиснут в воздухе? Посмотрим.

Пока же намерения Конте находят поддержку в итальянском обществе, и, главное, среди предпринимателей. Итальянская ассоциация сельскохозпроизводителей «Колдиретти» подсчитала, что в случае отмены санкций экономика Апеннин может рассчитывать на дополнительные три миллиарда евро в год.

«Это непосильная утрата для Италии, - уверен глава Ассоциации Роберто Монкальво. - Наш сельскохозяйственный сектор стал в очередной раз разменной монетой в мировых играх. И никто мне думал о негативных эффектах для экономики, занятости населения, окружающей среды».

К прямым убыткам итальянских производителей пармезана, моцареллы и мортаделлы добавились и косвенные. «Снижение итальянского сельскохозяйственного экспорта в Россию негативно повлияло и на другие товары под маркой «Сделано в Италии», от модной одежды до автомобилей и мебели», - считает Монкальво.

ТАК ГОВОРИТ ЗАКОН

В соответствии с 215 статьей Договора о функционировании Европейского Союза и Регламентом ЕС 833/2014 «прекращение или ограничение, полное или частичное, экономических и финансовых отношений с третьими странами» принимается на Европейском совете (встрече глав государств ЕС) квалифицированным большинством. То есть, одна Италия не может своим решением заблокировать санкции в отношении России. Но вот поднять на есовском саммите вопрос о недопустимости автоматического продления ограничительных мер, даже без обсуждения внутри ЕС, Рим может. А там, как знает, куда могут завести внутриевропейские споры. Ведь европейцы, если не брать во внимание некоторых русофобски настроенных представители туманного Альбиона и вечно защищающихся от несуществующих угроз прибалтов, вполне себе адекватные люди, которые понимают, что с Россией лучше дружить ради всеобщего блага.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Джованни Тоти, глава региона Лигурия:

«Я только за отмену санкций в отношении России. Она - наш торговый партнер, сила, которая имеет давнюю историю отношений с ЕС, схватит давить на нее. Наши предприятия теряют миллиарды из-за санкций, не имеющих никакого политического результата. Ошибаться - это человеческое, а злопамятствовать - дьявольское».

МНЕНИЕ

— В своей речи Конте не только призвал к отмене санкций, но также и подчеркнул, что Москва за последние годы стала влиятельным игроком на международной арене, — комментирует эксперт по Италии, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. — Разумеется, нам не следует за него домысливать, но, упомянув об «угрозах для гражданского общества в России», Конте, возможно, подразумевал рост антизападных настроений после начала санкционной войны (что стало заметным фактором внутрироссийской политики). В любом случае, тут важно прежде всего стремление нового премьера к партнёрству с Москвой, а не то, как он обосновывает эту мотивацию перед собственной аудиторией. Коалиция «Пяти звёзд» и «Лиги», после победы которых Конте оказался в правительстве, изначально выступала под лозунгами отмены санкций. Это вызвало недовольство либерального электората, а также в Брюсселе и Вашингтоне и вряд ли серьёзно укрепило их позиции. Но если даже до выборов нынешняя власть шла на известный риск, обещая помириться с Россией, то очень возможно, что теперь в Риме перейдут от слов к делу, — полагает эксперт.

КАК ЭТО БЫЛО

Напомним, в марте в республике состоялись парламентские выборы, где победу одержали национально-патриотические силы: партия «Вперёд Италия» во главе с Сильвио Берлускони, а также движения «Лига» и «Пять звезд». После чего начались длительные консультации о формировании правительства. Пару раз переговоры висели на волоске, стране грозило назначение «технического» кабинета и очередные перевыборы, а патриарх итальянской политики Берлускони вместе со своей партией под конец и вовсе дистанцировался от новых фигур. Но в итоге в премьеры всё-таки смогли выдвинуть компромиссное лицо — дотоле неизвестного юриста Джузеппе Конте. Который на слушаниях в Сенате сразу заговорил об отмене антироссийских санкций.

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