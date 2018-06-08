2018-06-08T14:23:17+03:00
Спорт

Оргкомитет "Россия-2018" пригласит хоккеиста Александра Овечкина на матч-открытие ЧМ-2018

В ночь на пятницу, 8 июня, российский хоккеист стал триумфатором НХЛ и обладателем Кубка Стенли
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Накануне "Ови" стал обладателем Кубка Стэнли вместе со своей командой "Вашингтон Кэпиталз"Накануне "Ови" стал обладателем Кубка Стэнли вместе со своей командой "Вашингтон Кэпиталз"Фото: REUTERS
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Оргкомитет "Россия-2018" по проведению Чемпионата мира по футболу намерен пригласить звезду Национальной хоккейной лиги, российского нападающего Александра Овечкина на матч-открытие близящегося мундиаля, который состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня.

Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже. Сейчас не мешаем празднованию. Конечно, мы будем рады видеть его на игре Россия - Саудовская Аравия", - приводит слова Сорокина ТАСС.

Накануне стало известно, что российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые стал обладателем Кубка Стэнли и получил "Конн Смайт Трофи", приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф турнира.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" в 18:00 по московскому времени.

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