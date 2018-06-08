"Берите пиво и давайте праздновать!". Александр Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли

СЕГОДНЯ 07:20 2018-06-08T07:27:23+03:00

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Примерно в шесть часов утра по московскому времени 8 июня случилось историческое событие. Александр Овечкин, русский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз", впервые в карьере привел свою команду к победе в Кубке Стэнли. Овечкин играет с 2005 года играет в НХЛ за "Вашингтон". "Кэпиталз" выступает в Лиге с 1974 года. И 8 июня 2018 года Овечкин помог стать счастливыми людям в столице США.

Евгений Кузнецов вместе с Кубком Стэнли после победной игры.Фото: REUTERS

Пятый матч серии прошел на льду клуба "Вегас Голден Найтс". Для команды это был первый в истории сезон в лиге. Казалось, что они выиграют Кубок Стэнли, превратив в сказку свой дебют. И по началу "Вегас" повел в счете в финальной серии с "Вашингтоном". Но "Кэпиталз" смогли благодаря двумя победам на своей площадке приехать на пятый матч в Вегас, ведя 3:1. И такая нужная четвертая победа в трудной борьбе досталась "Кэпиталз".

Александр Овечкин вместе с Кубком Стэнли и "Конн Смайт Трофи" на пресс-конференции.Фото: REUTERS

У победителей шайбы забросили Якуб Врана (27-я минута), Александр Овечкин (31), Деванте Смит-Пелли (50) и Ларс Эллер (53). В составе хозяев отличились Нэйт Шмидт (30), Дэвид Перрон (33) и Райлли Смит (40).

Дмитрий Орлов вместе с напарниками по команде в первые секунды после победы.Фото: REUTERS

Последние минуты поединка прошли в крайне напряженной атмосфере. Разница была всего в одну шайбу и все ждали - сможет ли "Вегас" спасти игру, или же "Вашингтон" завершит сезон именно сегодня. Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская даже начала прямой эфир в "Инстаграме", показав последние 30 секунд до победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Никаких слов во время трансляции не было - одни эмоции и победный радостный крик после финальной сирены.

Игроки "Вашингтона" празднуют победу в Вегасе.Фото: REUTERS

Ну а потом начались празднования! Все игроки "Вашингтона" высыпали на лед, Овечкина назвали - самым ценным игроком Кубка Стэнли. До этого в 2009 году "Конн Смайт Трофи" доставался форварду "Питтсбурга" Евгению Малкину. А когда же пришел черед получать черед Кубок Стэнли, то наш Ови сказал:

- Мы сделали это, эмоции просто невероятные, и неважно, каким образом нам удалось достичь этого. Этот момент мы не забудем никогда. Болельщикам я могу сказать следующее - берите пиво и давайте праздновать.

Вся команда "Вашингтон Кэпиталз" позирует в ранге победителей Кубка Стэнли.Фото: REUTERS

Помимо Александра Овечкина в составе "Вашингтона" еще двое россиян выиграли Кубок Стэнли - это форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Кузнецов, один из героев финальной серии, стал лучшим снайпером плей-офф Кубка Стэнли - 32 очка (12 шайб и 20 передач). А Овечкин - лучшим снайпером с 15 шайбами.

"Вашингтон Кэпиталз" в последний раз играл в финале Кубка Стэнли в 1998 году. 20 лет назад клуб из столицы США проиграл со счетом 0:4 команде, а теперь же под началом русского капитана Овечкина впервые в истории выиграла главный хоккейный трофей в Северной Америке.