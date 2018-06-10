Пассажирский лайнер с поврежденным двигателем экстренно сел в Японии

СЕГОДНЯ 10:05 2018-06-10T10:05:17+03:00

В момент инцидента на борту самолета находились 150 человек

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Пассажирский Airbus A320 японской бюджетной авиакомпании Peach Aviation вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту города Сендай на северо-востоке острова Хонсю. Во время полета у лайнера неожиданно возникли проблемы с левым двигателем.

Инцидент произошел в воскресенье, 10 июня. Самолет со 150 пассажирами и членами экипажа на борту вылетел из международного аэропорта Кансай в сторону Сендая. Однако из-за поломки лайнер приземлился в месте назначения вне графика.

На время осуществления экстренной посадки одна из взлетно-посадочных полос аэропорта была временно закрыта. О пострадавших в результате инцидента не сообщается. По данным агентства Kyodo, в настоящий момент выясняются характер и причины поломки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что несколько дней назад в Польше легкомоторный самолет вынужден был аварийно сесть прямо на шоссе из-за отказа двигателя.