2018-06-10T12:31:42+03:00
В мире

Глава МИД Сингапура приветствовал Ким Чен Ына в аэропорту

Северокорейский лидер прибыл в город-государство для участия в саммите КНДР-США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ким Чен Ын прилетел в СингапурКим Чен Ын прилетел в СингапурФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сам дипломат рассказал у себя в микроблоге Twitter.

"Встретил председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", — написал глава ведомства.

Судя по фотографии, приложенной к записи, Балакришнан был одним из тех, кто встречал северокорейского лидера в аэропорту.

Министр иностранных дел Сингапура встретился с главой КНДР Фото: Twitter.com

Министр иностранных дел Сингапура встретился с главой КНДРФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Напомним, что во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоится поистине историческое событие. Глава КНДР впервые встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который уже также направляется в республику, где и пройдет двусторонний саммит.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что самолету президента США пришлось приземлиться на Крите для дозаправки. Лайнер провел на военной базе Суда почти два часа, после чего продолжил путь.

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