Глава МИД Сингапура приветствовал Ким Чен Ына в аэропорту
Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сам дипломат рассказал у себя в микроблоге Twitter.
"Встретил председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", — написал глава ведомства.
Судя по фотографии, приложенной к записи, Балакришнан был одним из тех, кто встречал северокорейского лидера в аэропорту.
Министр иностранных дел Сингапура встретился с главой КНДРФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Напомним, что во вторник, 12 июня, в Сингапуре состоится поистине историческое событие. Глава КНДР впервые встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который уже также направляется в республику, где и пройдет двусторонний саммит.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что самолету президента США пришлось приземлиться на Крите для дозаправки. Лайнер провел на военной базе Суда почти два часа, после чего продолжил путь.