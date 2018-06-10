Самолет Трампа вылетел в Сингапур после дозаправки на Крите

СЕГОДНЯ 12:19 2018-06-10T12:19:21+03:00

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Самолёт президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Air Force One вынужден был приземлиться на острове Крит для дозаправки. Посадка осуществлялась на американской военной базе Суда, где в связи с прибытием главы государства были усилены меры безопасности.

По данным сайта Cretalive, самолет приземлился на Крите в 3:07 и снова поднялся в воздух в 4:41. Окончательной точкой назначения лайнера станет Сингапур, где у Трампа через несколько дней запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США вылетел из канадского Квебека еще в субботу, 9 июня, одним из первых покинув саммит лидеров "Большой семерки".

Между тем, по данным ряда СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын уже прибыл в Сингапур на частном самолете.