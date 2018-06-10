2018-06-10T12:19:21+03:00
Политика

Самолет Трампа вылетел в Сингапур после дозаправки на Крите

Посадка лайнера осуществлялась на американской военной базе Суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Самолет Трампа вылетел в сторону СингапураСамолет Трампа вылетел в сторону СингапураФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Самолёт президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Air Force One вынужден был приземлиться на острове Крит для дозаправки. Посадка осуществлялась на американской военной базе Суда, где в связи с прибытием главы государства были усилены меры безопасности.

По данным сайта Cretalive, самолет приземлился на Крите в 3:07 и снова поднялся в воздух в 4:41. Окончательной точкой назначения лайнера станет Сингапур, где у Трампа через несколько дней запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США вылетел из канадского Квебека еще в субботу, 9 июня, одним из первых покинув саммит лидеров "Большой семерки".

Между тем, по данным ряда СМИ, глава КНДР Ким Чен Ын уже прибыл в Сингапур на частном самолете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Глава МИД Сингапура приветствовал Ким Чен Ына в аэропорту
Путин предостерег США от ограничения импорта европейских автомобилей
Следующий саммит лидеров стран-членов ШОС пройдет в Киргизии
Лидеры стран ШОС подписали Циндаоскую декларацию
Путин призвал прекратить "болтовню" вокруг инцидента в Солсбери
Поэт Андрей Дементьев экстренно доставлен в больницу
Путин обсудил судьбу Вышинского в телефонном разговоре с Порошенко
Путин отметил значительные успехи в борьбе с терроризмом в Сирии
Путин напомнил, что Россия не выходила из "Большой восьмерки"
Пассажирский лайнер с поврежденным двигателем экстренно сел в Японии
Взрыв прогремел в ночном клубе на Украине: пострадали семь человек
Путин позитивно оценивает предстоящий саммит США-КНДР
Президент Ирана поблагодарил Россию и КНР за поддержку ядерной сделки
Более половины россиян собираются смотреть матчи ЧМ-2018
СМИ: Япония опечалена прокладкой Россией линии связи на Курилы
Гоша Куценко попал в базу данных сайта "Миротворец"
Путин назвал приоритетное направление деятельности стран в рамках ШОС