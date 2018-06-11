2018-06-11T09:48:05+03:00
В мире

Жительница Израиля подала на мужа в суд из-за его одержимости ЧМ-2018

Мужчина принес домой четыре новых телевизора и пообещал, что разобьет их о голову супруги, если она будет мешать ему наслаждаться футболом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет уже 14 июняЦеремония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет уже 14 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жительница Израиля вынуждена была подать в суд на своего собственного мужа после того, как его любовь к футболу переросла в одержимость. В настоящий момент весь мир находится в ожидании начала Чемпионата мира, но этот мужчина, кажется, слишком увлекся.

Не так давно он заявил супруге, что собирается купить четыре новых телевизора и поставить два из них в спальне, а остальные в гостиной.

"Таким образом, я могу смотреть ЧМ без страха что-то пропустить", - пояснил болельщик жене.

Женщина решила, что это просто шутка, но через несколько дней у них дома действительно начались работы по установке телевизоров. Шокированная израильтянка выразила свое недовольство, попросив супруга не превращать квартиру в шумный мужской клуб, но тот ее не послушал. Более того, футбольный фанат пригрозил разбить один из мониторов о голову своей жены, если она будет мешать ему наслаждаться матчами.

Мать двоих детей не стала терпеть подобное поведения и обратилась к адвокату. Теперь женщина пытается заставить мужа съехать на время Чемпионата к его родителям, которые живут как раз неподалеку, если он откажется - этим делом займется суд, передает газета "Маарив".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что церемония открытия главного футбольного турнира года пройдет 14 июня и начнется в 17:30 прямо перед началом матча сборных России и Саудовской Аравии. В рамках мероприятия на стадионе "Лужники" в Москве выступит известный британский певец Робби Уильямс.

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минобрнауки Украины планирует убрать слово "родители" из учебников
Захарова прокомментировала ставшую вирусной фотографию с саммита G7
"Убогое место": Глава аппарата Белого дома не исключает своей отставки
Роберт Де Ниро прилюдно оскорбил Трампа и сорвал овации публики
При взрыве на газопроводе в Китае пострадали около 24 человек
Вспышка неизвестной лихорадки в Уганде унесла жизни девяти детей
Пожилой автомобилист протаранил толпу школьников в Японии
При крушении самолета в США погибли четыре человека
"Удар в спину": В США заявили, что Трюдо оказал плохую услугу всей G7
Погода в Москве на 11 июня 2018 года не предвещает дождей
Власти Окинавы потребовали прекратить полеты американских истребителей F-15
«Оружие Судного дня»: американские СМИ признали, что Россия не блефует, говоря о новейшем вооружении
СМИ узнали, что Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян
Трамп заявил, что «почувствовал воодушевление» в воздухе Сингапура
СМИ: Трамп заявил Макрону, что ЕС в торговой сфере «хуже Китая»
Трамп вновь раскритиковал Трюдо и выложил фото с итальянским премьером
СМИ узнали о привычке Трампа рвать важные документы
Япония потребовала от США принять меры в связи с крушением F-15 у Окинавы
Премьер Ирака назвал заговором пожар в хранилище для бюллетеней
Американский истребитель F-15 разбился у берегов Японии
Дочь посла США в России в прямом эфире назвала Трампа «диктатором»
Меркель выступила за диалог с Россией по ситуации в Сирии и на Украине
Стали известны главные темы саммита США - КНДР
Италия и Мальта закрыли порты для судна с шестью сотнями мигрантов
В Карелии построили часовню в память о погибших на Сямозере детях
МИД РФ предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме