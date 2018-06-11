Жительница Израиля подала на мужа в суд из-за его одержимости ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 09:48 2018-06-11T09:48:05+03:00

Мужчина принес домой четыре новых телевизора и пообещал, что разобьет их о голову супруги, если она будет мешать ему наслаждаться футболом

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Жительница Израиля вынуждена была подать в суд на своего собственного мужа после того, как его любовь к футболу переросла в одержимость. В настоящий момент весь мир находится в ожидании начала Чемпионата мира, но этот мужчина, кажется, слишком увлекся.

Не так давно он заявил супруге, что собирается купить четыре новых телевизора и поставить два из них в спальне, а остальные в гостиной.

"Таким образом, я могу смотреть ЧМ без страха что-то пропустить", - пояснил болельщик жене.

Женщина решила, что это просто шутка, но через несколько дней у них дома действительно начались работы по установке телевизоров. Шокированная израильтянка выразила свое недовольство, попросив супруга не превращать квартиру в шумный мужской клуб, но тот ее не послушал. Более того, футбольный фанат пригрозил разбить один из мониторов о голову своей жены, если она будет мешать ему наслаждаться матчами.

Мать двоих детей не стала терпеть подобное поведения и обратилась к адвокату. Теперь женщина пытается заставить мужа съехать на время Чемпионата к его родителям, которые живут как раз неподалеку, если он откажется - этим делом займется суд, передает газета "Маарив".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что церемония открытия главного футбольного турнира года пройдет 14 июня и начнется в 17:30 прямо перед началом матча сборных России и Саудовской Аравии. В рамках мероприятия на стадионе "Лужники" в Москве выступит известный британский певец Робби Уильямс.