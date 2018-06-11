"Убогое место": Глава аппарата Белого дома не исключает своей отставки

СЕГОДНЯ 10:05 2018-06-11T10:05:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли не исключает вероятности того, что в скором времени его могут снять с должности. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп все реже прислушивается к своим советникам и помощникам.

Таким образом, авторитет Келли в администрации становится все незначительнее. Глава государства предпочитает действовать самостоятельно или консультироваться со своими знакомыми.

Как сообщается газета The New York Times со ссылкой на американских сенаторов, недавно в беседе с ними глава аппарата назвал Белый дом "убогим местом для работы". Заместитель Келли Джо Хэгин также не уверен, как долго он еще сможет оставаться на своем посту.

Между тем, сам Трамп спокойно относится к масштабным кадровым перестановкам, поэтому предстоящие массовые увольнения, которые последуют за ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс США, его совсем не беспокоят.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что своенравность американского лидера проявилась и в его мартовском телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Сотрудники Белого дома настойчиво советовали своему боссу не поздравлять российского коллегу, но тот не послушал их, несмотря на разложенные на столе стикеры с напоминаниями.