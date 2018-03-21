Советники Трампа пытались уговорить его не поздравлять Путина

СЕГОДНЯ 07:39 2018-03-21T07:56:12+03:00

Однако глава Белого дома к их рекомендациям не прислушался и поступил по-своему

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Советники президента США по национальной безопасности настоятельно рекомендовали Дональду Трампу воздержаться от поздравления российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших 18 марта выборах. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои анонимные, но осведомленные источники в Белом доме.

Собеседники издания рассказали, что перед телефонным разговором с президентом нашей страны помощники положили перед Трампом «шпаргалки» – записки с основными темами для обсуждения, на которых большими буквами было написано: «Не поздравлять!»

Однако своенравный республиканец не стал прислушиваться к своим советчикам и сделал всё по-своему: начал разговор с коллегой из Москвы именно с поздравлений. А некоторые рекомендованные вопросы даже не упоминал.

По словам одного из информаторов газеты, непонятно, читал ли вообще Трамп записки помощников.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, отвечая на вопросы американских журналистов, почему президент позвонил российскому лидеру, если ещё вчера Белом доме говорили, что он этого делать не собирается, пресс-секретарь госдепа заявила, что звонок был вынужденным, «протокольным». А влиятельный в США сенатор-русофоб Джон Маккейн обрушился на Трампа с резкой критикой.

Сам же Трамп остался очень доволен беседой, поделился впечатлениями с саудовским принцем и заявил, что вскоре, возможно, встретится с Путиным, чтобы обсудить «гонку вооружений, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи».