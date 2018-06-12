Рябков заверил, что Россия ответит на незаконные санкции США

СЕГОДНЯ 13:42 2018-06-12T13:43:19+03:00

Между тем, наша страна продолжит находить в происходящем импульсы для собственного внутреннего развития

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Российские власти обязательно рассмотрят и введут ответные меры на новые санкции США в отношении нашей страны. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что действующая санкционная политика администрации американского президента Дональда Трампа является незаконной.

"Последний перечень физических и юридических лиц, которых американцы подвели под свои ограничительные меры, включает наших граждан. Поэтому в этом аспекте, без сомнения, мы пойдем на ответные шаги и подберем тех "кандидатов, которые отличаются агрессивной антироссийской линией и убежденно мешают нормализации двусторонних отношений", — сказал Рябков.

Дипломат отметил, что если раньше Вашингтон связывал введение санкций с необоснованными обвинениями относительно присоединения Крыма, событий в Донбассе и якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, то сейчас был найден другой предлог.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этот раз причиной для расширения "черного списка" американского Минфина стала "причастность" пяти российских IT-компаний и трех сотрудников этих фирм к кибератакам и якобы связь с Федеральной службой безопасности.

"Нам надо и дальше консолидироваться и находить в происходящем плюсы и импульсы для собственного внутреннего более динамичного развития", - цитирует РИА Новости замглаву МИД.