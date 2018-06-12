2018-06-12T14:20:55+03:00
Общество

Запросы о пропавшем в Афганистане советском летчике отправлены властям России и в США

Речь идет об оказании помощи в поисках летчика, пропавшего без вести в 1987 году и якобы найденного недавно живым
Екатерина БОЛГОВА
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Властям РФ и в США отправили запросы о пропавшем в Афганистане советском летчикеВластям РФ и в США отправили запросы о пропавшем в Афганистане советском летчикеФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Глава межведомственной российско-американской комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести генерал-полковник Валерий Востротин рассказал, что в МИД России, руководству Госдумы и партнерам в США были отправлены запросы об оказании помощи в поисках советского летчика, пропавшего без вести в Афганистане в1987 году и якобы найденного живым не так давно.

"Рассчитываем, прежде всего, на помощь по парламентской и дипломатической линиям", - заявил Востротин.

Он пояснил, что речь идет о пропавшем без вести в 1987 во время войны в Афганистане советского летчика Сергея Пантелюка. Напомним, 1 июня в СМИ появилась информация о том, что летчик найден живым.

"В письмах также упомянуты и другие фамилии советских летчиков, звучавших в СМИ после того, как была обнародована первичная информация о пропавшем без вести во время афганской войны военнослужащем ", - сказал генерал-полковник, передает "Интерфакс".

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