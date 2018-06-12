2018-06-12T15:22:56+03:00
В мире

Лавров считает позитивным сам факт встречи Трампа и Ким Чен Ына

Глава МИД России отметил, что документов по итогам переговоров США и КНДР в ведомстве пока не видели
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что факт встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре является позитивным.

"Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают. Документов мы не видели. По-моему, они пока не опубликованы, но сам факт встречи, конечно, позитивен", — сказал Лавров журналистам, передает РИА Новости.

Напомним, во вторник, 12 июня, прошел первый в истории саммит лидеров глав США и КНДР. Стороны подписали документ, по которому Соединенные Штаты обязаны предоставить Северной Корее гарантии безопасности. Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

При этом в совместном заявлении нет требований полного отказа от ядерного оружия и ликвидации межконтинентальных баллистических ракет. Стороны также условились при первой возможности провести встречу на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить реализацию соглашений, достигнутых в ходе саммита.

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