2018-06-12T18:13:14+03:00
Политика

В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США

Накануне Вашингтон добавил в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США против РФВ МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США против РФФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел России обратили внимание, что США вводят санкции в отношении РФ в дни российских национальных праздников, таких как День Победы и День России. В ведомстве пообещали запомнить этот факт. В заявлении отмечается, что Москва не изменит свой курс, а Вашингтон зря считает себя мировым жандармом.

МИД РФ считает, что Америке не стоит выдумывать себе врагов и начать бороться против реальных угроз — таких, как международный терроризм, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне Минфин США расширил санкционные списки против России, добавив туда еще трех россиян и пять структур, имеющих отношение к РФ.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что эти граждане и структуры представляли угрозу для США и их союзников. Он отметил, что Вашингтон продолжит применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стала известна дата прощания с кардиохирургом Яковом Брандом
Климкин назвал поданный в суд ООН меморандум против РФ «подарком» в День России
Зятя короля Испании приговорили к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы
При авиаударе коалиции США в Сирии погибли 12 человек
Путин в среду примет участие в заседании конгресса ФИФА
Путин вручил выдающимся деятелям Государственные премии за 2017 год
Макрон обвинил Италию в безответственности из-за ситуации с мигрантами
В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией
Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции: пострадали семь человек
Лавров считает позитивным сам факт встречи Трампа и Ким Чен Ына
Следователи вновь допрашивают Нетаньяху по делу о коррупции
Во ФСИН рассказали, какие специалисты наиболее востребованы в тюрьме
Запросы о пропавшем в Афганистане советском летчике отправлены властям России и в США
Умер Яков Бранд - известный кардиохирург и телеведущий
Рябков заверил, что Россия ответит на незаконные санкции США
Облсовет Одессы принял оставку Марии Гайдар
Путин поздравил граждан страны с Днем России
Киев обратился в суд ООН, обвинив Россию в финансировании терроризма
Космонавт Артемьев поздравил соотечественников с Днем России с борта МКС
Украина потребовала от DW убрать формулировку о "гражданской войне" в Донбассе
Елизавета II направила Путину поздравление с Днем России
СМИ сообщают о скорой отставке премьер-министра Грузии
Япония успешно запустила ракету с разведывательным спутником
США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию
СМИ узнали, что миланский "Интер" предложил "Спартаку" 47 миллионов евро за Промеса
"Какие санкции?": На Украине придумали, как победить Россию