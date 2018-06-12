В МИД России пообещали запомнить введение «праздничных» санкций США

СЕГОДНЯ 17:32 2018-06-12T18:13:14+03:00

Накануне Вашингтон добавил в санкционные списки еще трех граждан России и пять структур, имеющих отношение к РФ

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В министерстве иностранных дел России обратили внимание, что США вводят санкции в отношении РФ в дни российских национальных праздников, таких как День Победы и День России. В ведомстве пообещали запомнить этот факт. В заявлении отмечается, что Москва не изменит свой курс, а Вашингтон зря считает себя мировым жандармом.

МИД РФ считает, что Америке не стоит выдумывать себе врагов и начать бороться против реальных угроз — таких, как международный терроризм, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне Минфин США расширил санкционные списки против России, добавив туда еще трех россиян и пять структур, имеющих отношение к РФ.

Глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что эти граждане и структуры представляли угрозу для США и их союзников. Он отметил, что Вашингтон продолжит применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA.