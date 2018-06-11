США расширили антироссийские санкции

СЕГОДНЯ 17:43 2018-06-11T17:45:15+03:00

По данным американского Минфина, меры приняты в связи с законом об усилении давления на Россию

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 июня, министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкции в отношении России. Под ограничения попали три российских гражданина, три отечественные компании и две связанные с ними структуры, базирующихся за границей.

Обновленный "черный список" опубликован на сайте Минфина США.

В американском финансовом ведомстве отметили, что ограничительные меры связаны с законом об усилении санкционного режима в отношении России, который был принят около года назад.

Как сообщал сайт kp.ru, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении России, а также Ирана и КНДР. До этого законопроект одобрил Конгресс США. Документ направлен, прежде всего, против энергетического и банковского секторов российской экономики. Одна из основных целей документа — препятствование проекту газопровода "Северный поток-2".