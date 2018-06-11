2018-06-11T19:49:12+03:00
В мире

Министр финансов США объяснил расширение антироссийских санкций

По словам Стивена Мнучина, попавшие в «черный список» структуры представляли угрозу для США и их союзников
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минфина США Стивен МнучинГлава Минфина США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что структуры, внесенные ранее в антироссийские санкционные списки, представляли угрозу для США и их союзников.

«Соединенные Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и ее военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России», - заявил Мнучин.

Он отметил, что попавшие в «черный список» организации «напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой посредством работы на ФСБ».

В заявлении главы Минфина подчеркивается, что Вашингтон «продолжат применять свое право на введение санкций, в том числе предусмотренные CAATSA, чтобы противодействовать угрозам, исходящим от России».

Напомним, ранее в понедельник стало известно о включении в санкционные списки США трех граждан России - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна, а также российских организаций Digital Security, Divetechnoservices, "Квант" и заграничных компаний Embedi и Erpscan.

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