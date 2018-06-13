В сирийской провинции Хомс обнаружили тайник боевиков с боеприпасами

СЕГОДНЯ 01:09 2018-06-13T01:10:00+03:00

В итоге военнослужащие изъяли одну противотанковую управляемую ракету, три реактивных кумулятивных мины и 52 ручных противотанковых гранатомета

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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обнаружили тайник боевиков в восточной части населенного пункта Умм-Шаршух, который расположен в сирийской провинции Хомс.

Как уточнил начальник Центра генерал-майор Алексей Цыганков, в этом тайнике находились 52 ручных противотанковых гранатомета, противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, а также более 8,5 тысячи боеприпасов различного типа. В результате все найденное оружие и боеприпасы были переданы сирийским правительственным войскам.

Одновременно с этим в восточной части населенного пункта Кафер-Лаха, который также находится в провинции Хомс, сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, обнаружили 35 мин и 21 самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщается на сайте Минобороны РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России поддержали с воздуха правительственную армию Сирии и помогли отразить попытку прорыва боевиков из района Эт-Танф в направлении Пальмиры.