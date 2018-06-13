Перед ЧМ-2018 Роскачество проверило светлое пиво

СЕГОДНЯ 11:48 2018-06-13T11:48:51+03:00

Ни один из исследуемых напитков не получил высшего балла по вкусовым качествам

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Перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года Роскачество проверило качество светлого фильтрованного пива на российском рынке.

Как сообщает сайт kp.ru, специалисты не нашли "химических" продуктов, изготовленных искусственно, хотя при этом ни один из исследуемых напитков не получил высшего балла по вкусовым качествам.

Были изучены 40 крупнейших брендов, большинство из которых — российского производства. Стоимость пива составила от 67 рублей до 260 рублей за литр.

Роскачество напоминает, что ля приготовления этого напитка должно использоваться не менее 80 процентов солода, а другое сырье, добавляемое для купажа, должно составлять не более 20 процентов. На нарушение этих пропорций косвенно может указывать показатель массовой концентрации общего азота.

"Если его концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить на ферментированном солоде. Также подобное отклонение может быть связано с качеством солода и низким содержанием белка", — сказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Для проверки корреляции между количеством солода и вкусом была привлечена дегустационная комиссия.

"Самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво", — говорится в отчете организации.