Роскачество проверило светлое пиво: «порошкового» не нашли, но нарушения есть

СЕГОДНЯ 09:00 2018-06-13T09:32:59+03:00

Чем выше пена, тем лучше пиво Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне ЧМ-2018 эксперты изучило 40 крупнейших брендов, включая Heineken, StellaArtois, Bud, Efes, Lowenbrau, Очаково, Клинское, KrusoviceImperial, Amstel, Carlsberg, Жигули и другие

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Солод, хмель и вода – главные компоненты пивного сусла. Эксперты еше говорят об экстрактивности начального сусла – это содержание сухих экстрактивных веществ в пиве. И от этого зависит цвет, аромат, консистенцию, пенообразование, насыщенный вкус, стойкая пена. Если пиво явно разбавленное, то у такого пива экстрактивность будет ниже, чем надо.

Так вот, хорошая новость – ни одно из проверенных сортов не было разбавлено. Все честно.

Остальные показатели разберем на основе самых популярны мифов.

3 главных мифа

1. Пиво делают из порошка

«Дешевое пиво – это просто газированный суррогат из порошка, спирта, воды и различных добавок (например, красителей, усилителей вкуса), который делается буквально за сутки» - так считают очень многие россияне.

Как говорят эксперты, производителю слишком дорого готовить пиво из неких «порошков» и вытяжек. Дорого и нецелесообразно. Но вот дорогое сырье - солод, действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством.

- Среди самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта, - говорит замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

2. То, что у нас продают, и пивом-то назвать нельзя

На самом деле, на рынке действительно существуют сорта пива и сорта пивного напитка. Различаются они соотношением солода и несоложеных продуктов.

Для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода - это пророщенные и смолотые зерна ячменя, пшеницы или ржи. И лишь 20%, не больше, может составлять несоложеное сырье — это не пророщенные зерна ячменя или других злаков. Они добавляются, чтобы создать купаж. Но если непророщенного ячменя или пшеницы больше 20%, это говорит о том, что производитель допустил нарушение законодательства и пытался сэкономить. Такой напиток не может считаться классическим пивом и должен называться «пивным напитком». Но не все производители честно об этом пишут.

- Традиция добавлять к ферментированному солоду несоложеные пшеницу, ячмень, появилась в советские времена, когда солода было мало, - говорит заместитель директора по научной работеВсероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), заместитель руководителя Испытательного центра, кандидат технических наук Константин Кобелев. - Тогда даже награждали технологов, которые разрабатывали подобные миксы. Теперь солода много, производитель может делать пиво из чистого солода. Однако добавление несоложеных продуктов сейчас все равно происходит, так как это позволяет создавать купаж, разнообразие вкусов. В зависимости от количества несоложеных продуктов изменяется оттенок вкуса напитка.

Накануне ЧМ-2018 эксперты изучило 40 крупнейших брендовФото: Алексей БУЛАТОВ

3. Чем выше пена, тем лучше пиво.

А вот это правда. На стойкость и высоту пены даже есть специальный ГОСТ. Пеностойкость проверятся путем замера высоты пены и времени ее оседания.

Как это делается: в специальный стакан диаметром 70-75 мм и высотой 105-110 мм наливают пиво так, чтобы напиток попадал в центр емкости. При таком «гостированном» наливе пена должна быть не менее 3 см высотой, а до ее растворения должно пройти не менее 3 минут.

Увы, «пенопроверку» прошли не все: у «Сибирской короны», «Самары» и «Арсенального» пена осела раньше. Поэтому до дегустаторов эти три сорта пива не дошли, хотя по содержанию солода и набрали необходимые баллы (см. Итоги).

Как еще подделывают пиво

Собственно, фальсифицировать пиво, то есть удешевить его, можно не только нарушением пропорции солода и несоложеных продуктов.

Роскачество проверило пиво на массовую концентрацию общего азота. Если его концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить на ферментированном солоде. Также подобное отклонение может быть связано с качеством солода и низким содержанием белка.

- Да, содержание белка в зерне нестабильно, - оговариваются эксперты. - Оно меняется в зависимости от урожая, года, солнца. Повышенные требования Роскачества установили определенный диапазон содержания общего азота. Для хорошего производителя это необходимый минимум – он включает в себя использование для сусла 80% самого плохого ячменя (с низким содержанием белка).

Как говорят эксперты, производителю слишком дорого готовить пиво из неких «порошков» и вытяжек. Дорого и нецелесообразноФото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтая карточка» у пяти сортов

Благодаря глубоким лабораторным анализам, выявлено отклонение по азоту, что косвенно говорит о применении пониженного количества сырья или о его низком качестве. С точки зрения потребителя, такое пиво должно называться скорее пивным напитком:

+ «Арсенальное»,

+ «Окское»,

+ «Горьковское»,

+ «Свердловское»,

+ «Самара».

ИТОГИ

Рейтинг лучших сортов пива

Дать однозначную «пятерку» какому-то сорту не получилось. Лабораторные данные и мнение дегустаторов не всегда совпадали. Поэтому пивной рейтинг слегка «расслоился».

По вкусу

Пиво пробовали ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты. Члены комиссии ставили обезличенным образцам баллы за вкус, цвет, аромат. И составили свой «вкусовой» рейтинг.

1.Amstel 5,167 – в рейтинге по солоду на 9 месте.

2.Халзан 5,117 – в рейтинге по солоду на 13 месте.

3.Bud 5,100 – в рейтинге по солоду на 7-8 месте.

4.Heinуken 5,084 – в рейтинге по солоду на 21-23 месте.

5.StellaArtois 5,050 – в рейтинге по солоду на 28 месте.

6. «Три медведя» 5,050 – в рейтинге по солоду на 15 месте.

7.Efes 5,033 – в рейтинге по солоду на 27 месте.

8.KrusoviceImperial 5,034 – в рейтинге по солоду на 5 месте

9.Krušovice 5,017 – в рейтинге по солоду на 31 месте.

10.Faxe 5,017 – в рейтинге по солоду на 21-13 месте.

11.Bavaria 5,017 – в рейтинге по солоду на 21-23 месте.

12-13.ZlatyBazant5,000 – в рейтинге по солоду на 24 месте.

12-13.Lowenbrau 5,000 – в рейтинге по солоду на 4 месте.

Есть и антипятерка, которая получила от дегустаторов самые низкие баллы: «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г.Казань), «Горьковское», «Окское», «Балтика», «Свердловское».

Лучшие по содержанию солода

1 место: «Охота» - в рейтинге по вкусу на 20 месте.

2-3 место: «Сибирская корона» - снят с дегустации за низкую пенистость.

2-3 место: «Очаково» - в рейтинге по вкусу на 22 месте.

4 место: Lowenbrau – в рейтинге по вкусу на 12-13 месте

5 место: KrusoviceImperial – в рейтинге по вкусу на 7-8 месте.

6 место: «Жигули Барное» – в рейтинге по вкусу на 15-16 месте

7-8 место: «Хамовники» – в рейтинге по вкусу на 27 месте.

7-8 место: Bud – в рейтинге по вкусу на 3 месте.

9 место: Amstel – в рейтинге по вкусу на 1 месте.

10 место: Carlsberg – в рейтинге по вкусу на 17 месте

11-12 место: «Клинское» – в рейтинге по вкусу на 28 месте.

11-13 место: Gösser – в рейтинге по вкусу на 18 месте.