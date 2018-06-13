В Совфеде прокомментировали планы Украины противодействовать «российской агрессии» вместе с Британией

СЕГОДНЯ 12:29 2018-06-13T12:29:43+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы Киева противодействовать «российской агрессии» вместе с Лондоном.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что предложил британскому парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии». Он также выразил благодарность главе Минобороны Великобритании Марку Ланкастеру за помощь Киеву.

«О какой агрессии говорит господин Парубий? Я не вижу наступления российских войск или спецназа. Пусть лучше расскажет о том, как возил огнестрельное оружие на «майдан». То, что он говорит, надо пропускать мимо ушей. Никто из реальных политиков на его предложение не пойдёт», — сказал Джабаров.

Он омтетил, что украинские власти «сильно скомпрометировали» себя, а британский премьер Тереза Мэй «сама допустила массу ляпов с делом Скрипалей».

«Я думаю, что это обращение будет беседой двух глухих», — добавил Джабаров, передает RT.