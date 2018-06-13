2018-06-13T13:47:44+03:00
Политика

Песков: заявление Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ было понятным

По словам пресс-секретаря президента, слова главы государства не требуют пояснений
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о тяжелых последствиях возможных провокаций Украины в Донбассе во время чемпионата мира по футболу 2018 в России было понятным.

"Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Здесь сказано достаточно однозначно", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что заявления Путина по таким темам не требуют пояснений.

"Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует чемпионат мира и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную....Президент Путин весьма однозначно ответил", - добавил представитель Кремля.

Напомним, в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года Путин выразил надежду, что во время ЧМ-2018 до провокаций со стороны Киева на востоке Украины "дело не дойдет".

"А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - сказал российский президент.

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