Песков: заявление Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ было понятным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Путина о тяжелых последствиях возможных провокаций Украины в Донбассе во время чемпионата мира по футболу 2018 в России было понятным.
"Президент Путин чрезвычайно понятно излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Здесь сказано достаточно однозначно", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что заявления Путина по таким темам не требуют пояснений.
"Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует чемпионат мира и решит нанести удар по Донбассу, опять развязать войну, кровавую и братоубийственную....Президент Путин весьма однозначно ответил", - добавил представитель Кремля.
Напомним, в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года Путин выразил надежду, что во время ЧМ-2018 до провокаций со стороны Киева на востоке Украины "дело не дойдет".
"А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - сказал российский президент.