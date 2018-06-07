Полная версия Прямой линии - 2018 с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 15:19 2018-06-07T15:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

- Владимир Владимирович, два года назад на «прямой линии» вас спросили, через какую полосу мы проходим – черную или белую. И вы тогда сказали: полоса серая. Как вы ответите на этот вопрос сегодня?

В. Путин:

- Вопрос ожидаемый, конечно, потому что речь должна в данном случае идти о результатах нашей работы за прошлый год. Я взял с собой эти данные по прошлому году и тенденции за первый квартал текущего, 2018 года. Если говорить такими категориями «белое», «черное», «серое», в какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Посмотрите, в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна, белая пустыня, и все равно даже там есть определенные вкрапления и серого, и черного цвета. Так же и у нас. Но в целом мы движемся в абсолютно правильном направлении.

Что дает основания так говорить и так считать? Во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост – 1,5% за прошлый год. Растет промышленность, растет сельское хозяйство стабильно. И все это приобрело устойчивую тенденцию. Что еще дает основания говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении? У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста прямых инвестиций – за прошлый год 4,4%. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован, тоже обеспечен. У нас хорошее сальдо, положительное торгового баланса. Разные цифры мне приводят, одни говорят 130 млрд. по прошлому году, 120. Вчера мы с коллегами обсуждали это – 115 окончательная цифра. Но и это цифра очень большая. На фоне того, что у нас очень низкий уровень внешней задолженности (менее 20%) и наблюдается рост золотовалютных резервов Центрального банка (он был до 400 миллиардов, сейчас 450 миллиардов уже, во всяком случае, где-то в этом районе), все это говорит о том, что у нас стабильные, хорошие условия для развития экономики.

Ну и, наконец, один из важнейших показателей – у нас продолжает расти продолжительность жизни. И второе. Мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения – на 3,8. Тоже разные цифры эксперты приводят. Если вычистить дополнительные выплаты для пенсионеров в размере 5 тыс. рублей, которые были сделаны в конце прошлого года, то это будет как раз 3,8. Конечно (я все равно хочу сказать, чтобы наши уважаемые зрители, слушатели тоже это услышали еще раз), это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика. Это так оно и есть, это правда на самом деле.

У нас растет экспорт машин и оборудования, причем существенно растет. Что говорит об определенных структурных изменениях в экономике. Я уже с удовлетворением отмечал, что растет экспорт сельхозпродукции. Смотрите, он в позапрошлом году был 20 миллиардов. И было приятно, что он превысил экспорт вооружений (вооружений 15 миллиардов, сельхозтовары – 20 миллиардов, теперь уже 23 и будет еще больше в этом году). То есть мы можем с полной уверенностью утверждать, что двигаемся в направлении этой белой зоны. Но проблем, конечно, еще достаточно.

- Причем экспорт вот машинооборудования, о котором вы сказали, Владимир Владимирович, это все несмотря на санкции, рост.

В. Путин:

- Дело даже не в санкциях… сейчас посмотрю, ничего я не забыл? Да нет, пожалуй, основное сказал. Есть и другие неплохие показатели, но того, что я сказал, наверное, достаточно.

- Владимир Владимирович, мы уже больше трех недель живем с новым правительством. Кстати, его состав изначально был предметом таких дискуссий, споров, и до сих пор не утихают, начиная с кандидатуры премьера и заканчивая старыми и новыми министрами. Одни говорят – стабильность и опыт это как раз его конкурентные преимущества. Другие говорят – это не то правительство, которое способно сделать прорыв и о котором вы говорили в своем послании. Вы что считаете?

В. Путин:

- Я вижу эти дискуссии и, собственно, не сомневался, что они возникнут. И хорошо, что у нас почти по каждому вопросу, по любым административным решениям, по решениям в сфере экономики, социальной области возникают дискуссии. Это правильно. Моя точка зрения заключается в следующем и, я думаю, что многие со мной согласятся. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет. И я прекрасно знаю, что, если бы мы сто процентов зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Мы потеряли бы минимум два года. У нас нет этих двух лет. Поэтому и было принято мною решение, что правительство должно быть значительно обновлено, за счет свежих людей, если уж позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы, но и необходимо было оставить тех, кто готовил решение для прорывного развития нашей страны. Для того, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор и то, что намечается в ближайшее время. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день.

- Поговорим про то, что предстоит делать правительству в ближайшее время. Вы в своем майском указе обозначили перед страной стратегические цели – очень важные и очень серьезные. Вдвое сократить бедность, добиться существенного роста демографических показателей, продолжительность жизни должна достичь 80 лет. Серьезные цели по экономике. Рост реальных доходов людей. Вывести российскую экономику в число пяти ведущих в мире. У правительства есть реальные инструменты, чтобы этого добиться?

В. Путин:

- Прежде всего, есть ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать. Эти задачи изложены и в моем послании Федеральному собранию, и в проекте плана развития, который должен быть принят правительством осенью этого года. Даже сохранив костяк правительства, мы все равно должны будем оформить соответствующие предложения и решения в течение ближайших месяцев. Только новое правительство в состоянии сделать то, о чем мы говорили на протяжении предыдущих полутора лет.

Нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу. Мы применяли этот принцип по некоторым отраслям и направлениям деятельности. Теперь такой программный принцип должен быть применен повсеместно. Он показал свою эффективность. Практика применения таких методов имеется. Первое. И второе или уже третье. Нам, безусловно, нужно персонифицировать ответственность. Это в том числе связано и с составом правительства. Потому что те люди, которые формулировали задачи, которые сейчас должны будут осуществлять реализацию этих задач, многие остались на своих местах. Те, кто пришел на их место, люди тоже хорошо подготовленные. Персональная ответственность должна быть абсолютной. У нас нет времени на раскачку.

Третье – это финансовое обеспечение. Тоже уже эти цифры звучали. По предварительным подсчетам, мы исходили из того, что мы сможем на ближайшие 6 лет израсходовать 17 млрд., мы поняли, что на реализацию задач, о которых мы говорим, нужно как минимум дополнительно еще 8 трлн. рублей. В общем и целом понятно, откуда мы их можем взять. Это прежде всего рост самой экономики. И это главный источник поступления дополнительных ресурсов. Это более эффективное использование имеющихся ресурсов. Это настройка в некоторым смысле макроэкономических наших планов. И настройка налоговой политики. При том, что налоговая политика, сейчас в ближайшее время правительство должно с этим определиться, ее стабильность должна быть гарантирована абсолютно на ближайшие 6 лет. Вот это для участников экономической деятельности является самым важным и самым главным.

- 25 триллионов общая цифра?

В. Путин:

- Именно так. 25 триллионов рублей.

- Введут ли налог с продаж? Повысят ли налоги на доходы физических лиц? Вопрос из Воронежа: зачем повышать налоги? Чтобы потом тратить эти же деньги на меры по повышению рухнувшего уровня жизни?

В. Путин:

- Действительно, речь идет о дополнительных 8 трлн. рублей. Они не синтезируются из воздуха. Откуда мы их можем взять, я уже сказал. Один из источников – некоторая настройка налоговой системы. То, что вы сейчас перечислили, например, НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц или налог с продаж, тоже обсуждался и в правительстве, и на экспертном уровне. Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. В том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. И на первый взгляд, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц кажется и выглядит более социально справедливой. То есть, кто больше получает доходов, тот должен и больше платить. Практика сложнее, чем эти теоретические формулы. О чем говорит практика дифференцированного налога на доходы физических лиц прошлых лет?

- Скрывали.

В. Путин:

- Совершенно верно. Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Начинается сразу зарплата дополнительно в конвертах. И так далее. Фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным.

Что касается налога с продаж. Тоже обсуждалось. И многие мои коллеги и на экспертном уровне выступали за то, чтобы ввести такой налог. У нас такой налог был – налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом. Это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан. Потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции. Все это вместе убедило нас в том, что и введение этой нормы нецелесообразно.

Есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве и которые должны быть приняты. Давайте дождемся этих решений, они должны состояться в самое ближайшее время. А что касается нагрузки на граждан, которая может привести к увеличению бедности. Наша задача – уменьшить бедность в два раза. Мы с 2000 года по 2007-2008 ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности. В период сложных экономических раскладов 2008-2012 годов эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону. Но сейчас у нас рост заработных плат 9,8 % или 9,6 %. Рост реальных доходов увеличился – 3,8 %. Мы двигаемся в этом направлении. И мы точно должны решить одну из главных задач – уменьшение количества числа бедных и числа людей, живущих за чертой бедности. Перераспределение в налоговой бюджетной системе направлено не на увеличение количества людей, живущих за этой чертой бедности, а наоборот, на сокращение. Речь идет о том, чтобы совершить определенные маневры в сфере налоговой и фискальной деятельности. И направить ресурсы в том числе и на решение этой задачи – сокращения количества людей, которые живут в нашей стране за чертой бедности. Создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом. То есть сделать ее более адресной. Если мы пойдем по этому пути, то неблагоприятного развития ситуации не будет. Но мы, скорее всего, добьемся положительного результата.

- Давайте продолжим разговор про экономику. Одна из самых острых тем сегодня – рост тем на бензин. Таких звонков и сообщений приходит очень много.

Например, в городе Ачинск Красноярского края за 1,5 недели бензин подорожал на 6 рублей. Сообщение из Татарстана: вчера было 39, сегодня уже 41. В Анадыре: 95-й 55 рублей за литр. Жители Ульяновской области вообще уже устраивают акции «Месяц без бензина». А некоторые пишут: «Не пора ли вообще продавать свой автомобиль».

Вот какой видеовопрос нас прислал Алексей Караваев из Санкт-Петербурга.

- Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как долго еще будут расти цены на топливо? 45 рублей литр солярки. Сколько же можно это терпеть? Невозможно уже. Остановите как-то это. Мы 18 марта сделали такой большой выбор, вся страна за вас проголосовала, а цены на бензин не можете вы остановить.

В. Путин:

- Алексей, спасибо вам за вопрос. Я думаю, вы должны были обратить внимание на то, что правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу. Я с вами согласен, то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Что сделано было? Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый маневр сделало в этой сфере. О чем шла речь и что было сделано? Не буду вдаваться в детали и в подробности, но на самом деле это все привело к стимулированию вывоза за границу на экспорт сырой нефти. Что произошло дальше? Цены на нефть на мировом рынке поднялись. Для того чтобы загрузить свои НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы), компании наши делают это, но они считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы, как они полагают, реализовать на внешнем рынке и получить больше доход. Чтобы эти условно выпадающие доходы компенсировать, поднимают цены на бензин и на дизельное топливо. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Напомню, совсем недавно это было сделано, кстати говоря. В диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями, что было сделано?

Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дизтопливу на 2 тысячи. Принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения, не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы. Чтобы послушать, так скажем, экспертное мнение людей, которые непосредственно отвечают за это, мы можем обратиться к министру энергетики Российской Федерации.

- Прямо сейчас, он на связи.

В. Путин:

- Да, я знаю. Ведущие уже анонсировали, что мы работаем в новом режиме, в новом формате. Я попросил моих коллег из правительства, из регионов быть на связи, побыть в своих рабочих кабинетах на время «прямой линии». Можем Александра Валентиновича Новака включить…

- Соединяемся с министром энергетики. Пожалуйста.

Новак, министр энергетики России:

- Владимир Владимирович, добрый день, разрешите доложить по текущей ситуации. Действительно, в мае месяце был зафиксирован рост цен на уровне в среднем 5.6% по отношению к апрелю – это действительно высший уровень инфляции, если брать январь-апрель, у нас цены на автозаправочных станциях росли на уровне не выше инфляции – то есть, май месяц был таким месяцем, когда мы отметили действительно по данным Росстата и реальная ситуация, рост цен. На данный момент рост цен остановлен правительством, еще в мае месяце было принято решение оперативно по ряду мер, направленных на стабилизацию цен на оптовом рынке и на автозаправочных станциях, вы об этом уже сказали, о том, что было принято решение с 1 июня снизить акцизы на дизельное топливо и на автобензины, и это уже работает с 1 июня, а также о не повышении акциза на нефтепродукты с 1 июля. Конечно, вот эти срочные фискальные меры уже оказали свое положительное влияние, мы видим, что цены с конца мая на автозаправочных станциях не растут. Кроме этого, были достигнуты на уровне правительства договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях, об увеличении объемов производство нефтепродуктов и поставки его на внутренний рынок, с тем, чтобы не допустить дефицита. Хочу доложить, что на сегодняшний день существует необходимый объем топлива на внутреннем рынке для обеспечения внутренних потребностей, для обеспечения посевной, и никакого дефицита не отмечается. Уважаемый Владимир Владимирович, мы дополнительно проработали в правительстве еще ряд мер дополнительных, которые могли бы быть направлены на стабилизацию в случае каких-то отклонений от цен, и здесь речь идет о возможности введения экспортной пошлины правительством Российской Федерации на поставку нефтепродуктов на экспорт. Для этого подготовлен соответствующий проект закона, который мы в ближайшее время готовы внести в Госдуму, и просим поддержать. Это будет дополнительным стимулом для того, чтобы цены не росли на внутреннем рынке.

- Спасибо.

В. Путин:

- Это не только стимул, это скорее угроза в адрес нефтяных компаний. Надеюсь, ничего подобного нам не потребуется. У нас всегда был конструктивный диалог с нефтяниками, газовиками. Но то, что понимание с их стороны, есть понимание того, что проблему нельзя загонять в угол, ее надо решать.

Кстати, я смотрю, нам на экраны вывели вице-премьера российского правительства Козака Дмитрия Николаевича. Я знаю, он мне вчера об этом говорил, докладывал, что встречался с ведущими нефтяными компаниями, руководителями. Давайте послушаем, о чем договорились.

- Давайте, пока ждем Дмитрия Николаевича, мы вам покажем шутку. Это как если бы вы сегодня заправляли вашу желтую «Ладу Калину», на которой однажды вы путешествовали по России.

В. Путин:

- Давайте.

- Это шутка, которая облетела весь интернет.

В. Путин:

- «Лада Калина» уже снимается, другие появляются модели. Но это была хорошая машина.

Д. Козак, вице-премьера российского правительства:

- Действительно, мы 30 мая договорились с нефтяными компаниями о замораживании цен. Правительство сделало встречное решение. Это и есть миссия правительства – гибко реагировать на ситуацию на внешних рынках, на внутреннем рынке. Поэтому 30 мая вместе с нефтяными компаниями, вместе с ключевыми министерствами правительством были приняты необходимые решения о снижении акцизов, как вы уже сказали. Встречные предложения нефтяных компаний состояли в том, чтобы стабилизировать цены на нефтепродукты на нефтезаправочных станциях. Мы договорились о том, что будем ежедневно контролировать, мониторить ситуацию на автозаправочных станциях. В течение недели в ежедневном режиме Федеральная антимонопольная служба докладывала в правительство о том, какая ситуация. По состоянию на вчерашний день в целом все компании выполняют свои обязательства. Мы вчера дополнительно договорились об увеличении поставок на внутренний рынок бензина и дизельного топлива. За эту неделю уже объемы биржевой торговли увеличились на дизельное топливо на 20% и на 19% на автомобильный бензин. Это тоже оказывает стабилизирующее влияние на рынок. В целом, как сказал министр энергетики, за исключением отдельных компаний, у которых объем незначительный, обязательства выполняются.

То, о чем говорил Александр Валентинович по поводу угрозы, как вы правильно оценили, это угроза, в случае, если договоренности не будут выполняться, мы внесем в правительство буквально завтра, внесем в Государственную Думу законопроект, который предусматривает возможность для сдерживания, для того чтобы снизить экспортный так называемый нетбэк, обеспечить равновесие внутренних цен и внешних на моторное топливо. Внесем возможность для правительства повышать экспортную пошлину на моторное топливо, практически уравнять ее с экспортной пошлиной на нефть. К этому и нефтяные компании отнеслись с пониманием, эта угроза будет в руках правительства. У правительства появляются дополнительные возможности для того, чтобы реагировать на ситуацию на внутреннем и внешнем рынке. Мы очень надеемся на то, что ее применять не придется. В случае, если ситуация такая возникнет, она будет определяться не только выполнением обязательств нефтяными компаниями, но и ценами на мировых рынках на нефть, то правительство сможет оперативно, быстро принять необходимые решения.

В. Путин:

- Готовьте этот законопроект, я его поддержу.

- Ровно через неделю в нашей стране стартует чемпионат мира по футболу. Праздник, которого все мы ждем, к которому очень долго готовились. Команды-участницы уже приезжают в нашу страну, прилетела и разместилась сборная Ирана, сегодня в Краснодаре и Саранске встречают соответственно испанцев и представителей команды Панамы. Там готовится, как я знаю, грандиозная встреча. Ну а мы сейчас можем перенестись в огромную фан-зону, которая подготовлена в Москве, на Воробьевых горах, откуда открывается потрясающий вид на нашу столицу и, главное, на «Лужники» - обновленную к чемпионату мира арену. Итак, в прямом эфире мой коллега Антон Верницкий.

А. Верницкий:

- На смотровой площадке Воробьевых гор вся Москва как на ладони и, главное, действительно стадион «Лужники», где через неделю пройдет матч открытия чемпионата. Встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Это только один из 12 стадионов, появившихся к первенству мира.

Валерий Газзаев:

- В прошлом году на прямой линии вы задавали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение проработать в нужном направлении. Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели практически весь мировой футбол. Все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы. Разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата для того, чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации. А также с успехом внедрили и наследие чемпионата мира-2018 года. Мы здесь хотим вспомнить и то, как мы сегодня пользуемся наследием олимпийских игр 2014 года. Мы готовы продемонстрировать вам нашу программу, чтобы подробно ее сформулировать.

Все наши коллеги сегодня, все наше футбольное сообщество прекрасно понимают, какая загруженность у вас сегодня и занятость. Сложность международной политической ситуации. У нас просьба, чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы сегодня празднуем и будем проводить чемпионат мира. Мы получили выдающуюся мощную спортивную инфраструктуру, которой нет аналогов в мире. Эта инфраструктура будет способствовать тому, чтобы мы и в будущем показывали большие хорошие результаты.

В. Путин:

- В чем ваш вопрос?

Валерий Газзаев:

- Я вам хочу пожелать крепкого здоровья. Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович… чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу. Я хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Ведь те же «Лужники» по сути новый стадион, он не изменился снаружи, но внутри теперь это одна из лучших футбольных арен мира. В преддверии чемпионата мира мы пригласили сюда людей, связанных с футболом. Валерий Георгиевич Газзаев, человек, выигравший кубок УЕФА вместе с командой ЦСКА, один из самых титулованных тренеров нашей страны. Евгений Серафимович Ловчев, сейчас наш коллега, спортивный эксперт, журналист, но когда-то он был известным футболистом московского «Спартака». И, наконец, главный тренер нынешнего чемпиона России, команды «Локомотив» Юрий Павлович Семин. Вот такой у нас авторитетный футбольный состав. Перед этим включением мы уже пообщались здесь и, естественно, говорили о том, как же сыграет сборная России, показывавшая не очень яркую игру в товарищеских играх, и пришли к выводу, что все решит чемпионат мира, который стартует через несколько дней. Поговорили и о новых стадионах, больших, новых, красивых, построенных в городах. НО есть ли такое количество футбольных команд классных, которые привлекут много зрителей на эти стадионы, что будет с ними? И, наконец, «Лужники», которые у нас за спиной. Когда-то это был стадион, на котором открывалась Олимпиада, где проходил чемпионат мира по легкой атлетике, теперь это чисто футбольный стадион, как быть легкоатлетам? Вопросов много. Первый вопрос от Валерия Георгиевича Газзаева.

В. Путин:

- Я так понимаю, что речь идет о так называемом наследии после, что мы будем делать с этими сооружениями грандиозными после чемпионата мира по футболу. Вы правы абсолютно, нам удалось решить очень сложную задачу, которую не удавалось так эффективно решать другим странам, которые проводили олимпийские игры. У нас практически вся инфраструктура в Сочи хорошо загружена, причем в течение круглого года. Загружены оба кластера – как приморский, так и горный. И это безусловный успех в этом смысле.

Что касается футбольной инфраструктуры, вот этих 11 стадионов. Мы истратили большие деньги на это. И нужно, чтобы вся эта инфраструктура, я с вами полностью согласен, она должна работать. И прежде всего, работать на развитие спорта. Причем массового спорта. Детского спорта. Нужно создавать детские и юношеские команды, лиги, организовывать соревнования. Надо, чтобы все эти объекты были окупаемыми, эффективно работающими. В принципе, это все возможно при грамотном подходе. Ведь современный стадион – это не только футбольное поле. Это огромное количество различных помещений внутри самих стадионов, где можно разместить все что угодно. И размещают все что угодно, в хорошем смысле этого слова. Там и торговые центры есть, торговые площади. Там есть кафе, рестораны.

- Спортивные клубы.

В. Путин:

- Конечно, не просто спортивные клубы, а специально созданные пространства для занятий физкультурой и спортом. Очень многое будет зависеть от руководителей регионов Российской Федерации. Потому что после того как чемпионат мира закончится, оргкомитет передаст это все в собственность регионов. Хочу обратиться к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов. Категорически невозможно такое развитие событий и такое использование этих замечательных объектов. Я думаю, что наш Российский футбольный союз тоже должен принять активное участие в том, чтобы загружать по уму эти объекты. Чтобы там проводились крупные интересные матчи. Чтобы это вызывало необходимость формирования новых интересных, сильных, перспективных команд. И чтобы у нас наконец на собственной базе росло новое поколение спортсменов и футболистов. Потому что, действительно, хоть и не демонстрирует наша сборная за последнее время ярких результатов, но число поклонников этого красивого вида спорта у нас огромное. Это миллионы людей.

Я помню свой диалог с нашим тренером нашей национальной сборной по дзюдо, когда в преддверии олимпиады в Лондоне они хорошо, но средне выступили на чемпионате Европы, мира. Он мне тогда Энцио Гамба сказал: главный старт у нас – олимпийские игры. Он был прав. Потому что наша команда выступила так, с таким результатом, с каким не выступала ни одна команда, даже команда Японии, за всю историю олимпийских игр. Наша сборная по дзюдо. Будем рассчитывать на то, что и сборная по футболу на предстоящем чемпионате выстрелит, что называется, и покажет свои лучшие качества.

- В России есть традиция – глава государства после вступления в должность объявляет амнистию. Эта традиция сохранится? И еще вопрос – хорошо бы освободить хотя бы тех, кто в заключении находится впервые и не за особо тяжкие преступления.

В. Путин:

- Есть традиция, да?

- Да, есть традиция, президент вступает в должность и объявляет амнистию.

В. Путин:

- Ну, я, честно говоря, не знаю о такой традиции. Мне кажется, такой традиции у нас нет... Во-вторых, объявление амнистии это по закону прерогатива не президента, а парламента страны, Государственной думы. Мне кажется, что нужно и время от времени мы это делаем, я поддерживал такие инициативы, они должны быть хорошо подготовлены и должны быть вызваны определенными внутренними причинами и потребностями, а не внешними обстоятельствами, и даже такими важными внутриполитическими событиями, как выборы президента.

Наталья Журова, город Томск:

- Владимир Владимирович, я Наталья Николаевна Журова, город Томск. Я многодетная мама, имеющая троих детей. Меня волнует вот такой вопрос. Выделение бесплатных участков на землю как многодетной маме. В нашем регионе не очень работает этот закон. Насколько я знаю, в 2011 году был подписан президентом Дмитрием Медведевым закон о том, что предоставляются бесплатные участки многодетным семьям. По-моему, в 2015 году этот закон утратил свою силу. Теперь выделением бесплатных участков для многодетных семей занимаются регионы. В 2010 году я встала на очередь. Я была 735-я по очереди. В этом году узнала, что половину очереди отстояла, я 300 какая-то стою на очереди. Владимир Владимирович, сколько я еще должна простоять – 8 или 10 лет, имея троих детей, из них два мальчика, которых мы хотели бы воспитывать, приучать к труду, к любви к русской земле? Я говорю от всех многодетных родителей. Конечно, хотелось бы жить и работать на нашей русской земле. Знаю, что очень много земель брошенных. Есть же категория людей, которые хотят возрождать, жить на них. Мне 42 года, 10 лет я еще простою, мне уже будет 52. Года идут, а хочется молодым пожить и воспитывать детей на этой земле. Владимир Владимирович, если этот закон работает на региональном уровне, хотелось бы, чтобы помогли людям, особенно многодетным, которые имеют детей.

Когда я обратилась в свой регион, мне сказали, что я должна стоять на очереди, то есть я не имею права сейчас получить землю, так как в нашем регионе только имея 4 детей и более, вы получите землю, а имея 3 детей, вы стоите на общей очереди. Но зная этот закон, я считаю, что нарушает, скорее всего, регион.

В. Путин:

- Спасибо, Наталья Николаевна. Для меня несколько странна такая постановка вопроса, когда говорят, что для того, чтобы получить землю, нужно иметь не менее 4 детей. То, что в вашей семье трое, это замечательно, прекрасно. И мы должны стремиться как раз к тому, чтобы у нас как минимум трое детей было в семьях. Это первое.

Второе. Мы должны поощрять такие семьи, как ваша. Третье, по поводу земли. Земли в России много. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы она была пригодной для ее использования, в том числе для жилищного строительства. А это значит, что она должна быть близко к инфраструктуре, или к ней должна быть подведена инфраструктура. Это, конечно, требует определенных затрат. И это самые основные, самые большие затраты. Вы из Томска, как я понимаю.

- Да-да, из самого города Томска, областного города.

В. Путин:

- Томск и Томская область это хороший регион, устойчивый регион, хорошо развивающихся регион, в принципе самодостаточный по ресурсам. Вопрос в том, чтобы определить приоритеты расходов, в том числе из бюджета. Давайте послушаем губернатора Жвачкина.

С. Жвачкин, губернатор Томской области:

- Хочу сказать вам спасибо, вы совершенно правы, у нас есть специальные программы, и по выделениям квартир, еще ряд других преференций для многодетных. Прозвучало – была на очереди 700-я, стала 300-я. Я обязательно с ней лично встречусь. Я считаю, что иногда среди чиновников кто-то не смог сказать и рассказать ей о всех тех правах, которые у нее есть. Я считаю, что она в ближайшее время решит этот вопрос. Я с ней лично встречусь и вам лично доложу. Вы абсолютно правы, проблема в том, что у нас в Сибири много земли, но достаточно сложно, мы же не можем раздать землю без инженерных коммуникаций. Та очередь, которая есть, это получают многодетные землю, которая уже подключена ко всем сетям.

- Есть распоряжение, что семьям с четырьмя детьми…

В. Путин:

- Это так трактуется такое положение на местах. С ней – это с Натальей Николаевной. Первое. Второе – вы сказали о чиновниках, которые там чего-то не понимают. Надо понять, кто эти чиновники. И они должны не руководствоваться общими и формальными соображениями, а должны руководствоваться интересами людей, которые проживают на территории, которая им так или иначе вверена по определенному направлению деятельности. Если есть у вас на региональном уровне такие решения, согласно которым должны обеспечиваться бесплатными участками только семьи с четырьмя детьми, надо посмотреть на это повнимательнее. Потому что и трех детей поднять – непростая задача в современных условиях. А семья пошла на это. И надо помочь этим людям, стимулировать. Надо создать такие условия, чтобы и другие семьи могли бы реализовывать подобные планы развития семьи. Я вас очень прошу этим заняться.

- Анатолий Парфенов, доброволец Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Александра Немировская, представляющая волонтеров Москвы и фонд «Подари жизнь», Ольга Никитина, которая переехала в Москву из Приморского края, волонтер-медик.

А. Парфенов:

- Обращений по Дальнему Востоку много. Дальневосточный гектар. Одна из основных проблем в том, что участки выделяются очень далеко. Так далеко, что к ним невозможно добраться. Люди пишут, что это потому, что хорошие участки разобрали чиновники. Виталий Грищенко из Хабаровского края приехал из Москвы и получил участок за 312 км от Хабаровска. Есть случаи, когда участки выделяются в заповедных зонах, когда есть проблемы с постановкой на кадастровый учет. Ольге Антонюк из Владивостока дали только полгектара и сказали, что больше земли нет.

А. Немировская:

- Основная проблема региона – острая нехватка рабочих мест. Петр Литвинцев из Комсомольска-на-Амуре – сокращенный инженер самолетостроения, которому приходится красить крыши домов. Это к вопросу о том, куда утекают наши специалисты. Молодежь именно поэтому уезжает.

О. Никитина:

- Я сама из Приморского края. Люблю свой регион и хотела бы связать свое будущее с ним. Но пока не вижу для этого возможностей. Мы, люди Дальнего Востока, не чувствуем себя частью России. А мы хотим путешествовать по нашей стране, ездить к нашим родственникам, отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края. Но мы не можем, из-за безумно высокой стоимости билетов на поезд и самолет по территории страны и даже внутри региона. Есть субсидированные билеты, но их так мало, что раскупают моментально.

А. Григорьев:

- Владимир Владимирович, меня зовут Алексей Сергеевич Григорьев. Обращаюсь к вам по поводу подорожания авиабилетов по направлению Москва-Владивосток в летний период 2018 года. Моя семья – жена и двое детей – живут в Москве, а я работаю в Приморском крае, в Уссурийске. В июне стоимость билетов эконом-класса Москва-Владивосток возросла от 13.200 рублей до 55 тысяч. То есть, на перелет в одну сторону мы должны потратить около 150 тысяч рублей.

В. Путин:

- Давайте начнем с того, чем сейчас наш абонент закончил, а именно об удорожании билетов пролетов из зоны Владивостока в другие части Российской Федерации. Ну, уже здесь один из волонтеров сказал об этом, кстати говоря, я хочу обратиться ко всем волонтерам со словами благодарности за ту работу, которую они проделали в ходе подготовки этой прямой линии. Ну и вообще в широком смысле ко всем волонтерам, которые работают по самым различным и востребованным для страны направлениям. Второе – по поводу билетов из Владивостока в другие части России. Вот один из волонтеров сейчас только что сказал, что есть программы, которые субсидируют перелеты в отдельные периоды времени, по году, и работают на отдельные категории граждан по возрастным группам. Первое, что нужно сделать, это, конечно, расширить географию, а она постепенно расширяется, применения таких субсидий, и расширить время применения использования субсидий, ну и возрастные группы. Это частные точечные решения, хотя они тоже востребованы и могут быть реализованы. Ну и наконец все-таки самое главное решение, может быть, в преддверии нашего сегодняшнего мероприятия или просто уже подготовлено заранее, но во всяком случае такое решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера правительством было принято. А именно – решение об обнулении НДС вот на эти перевозки. Это очень важный, существенный шаг в снижении стоимости билета, посмотрим, как будет работать эта практика. Это первое.

Второе – по поводу рынка труда на Дальнем Востоке. Да, конечно, это одна из проблем, вы абсолютно правы. И очень жаль, что инженер в сфере, как вы сказали, самолетостроения, должен работать маляром. Хотя и профессия маляра хороша, но уровень его квалификации, судя по всему, гораздо выше, чем просто крыши красить. Но в этой связи что мы делаем? Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы все-0таки поддерживаем те высокотехнологичные сферы производства, которые традиционно были созданы еще в прежние десятилетия на Дальнем Востоке. Одна из них – это и авиастроение. Причем, если раньше на Дальнем Востоке занимались только боевым самолетостроением, то теперь мы развиваем и гражданские компетенции. Ну, скажем, самолет суперДжет-100 он же ведь гражданский самолет, и как раз с использованием наших компетенций в самолетостроении в целом и в том числе в сфере боевой авиации. Но мы делаем это уже на современной базе, с использованием иностранных технологий и компетенций, в сотрудничестве с итальянскими, с французскими нашими коллегами. Последние работали в сфере двигателестроения. Так что мы будем это развивать наряду с судостроением, которое мы возрождаем на Дальнем Востоке. Вот верфь Звезда, на которой проводятся большие работы, там будут строиться специальные суда, причем, такого тоннажа, которые раньше в России вообще не строились. Мы будем развивать на Дальнем Востоке космическую отрасль. Новый космодром построен Восточный именно на Дальнем Востоке, а не где-то в другом месте. И эти компетенции будут расширяться. Высокие технологии, включая автомобилестроение. Мы, как вы знаете, там сделали серьезный шаг в сфере науки и образования, по сути, создали новый университет на базе имеющихся, конечно, вузов, тем не менее, Дальневосточный федеральный университет – это то, чего в таком качестве и в таком масштабе раньше на Дальнем Востоке не было. Вот все это вещи такого длительного, большого цикла, но в этом направлении мы будем, безусловно, двигаться дальше.

Теперь по поводу дальневосточного гектара. Программа работает. При всех ее издержках, а издержки есть, и спасибо большое, что вы еще раз обратили внимание, ну, сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, надеюсь, что это не так, но дополнительно еще раз проверим, хотя мы неоднократно к этой теме возвращались. Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована, люди с удовольствием берут эти участки. Мы теперь приняли решение, чтобы давать эту землю не только дальневосточникам, но и людям, проживающим в других регионах Российской Федерации, но которые хотят, готовы и переедут, для того, чтобы строить свою жизнь именно на Дальнем Востоке. Будем совершенствовать эту систему, обязательно обращу на это внимание. Спасибо.

- Владимир Владимирович, в этом году больше вопросов на тему отношений России с Западом. Должен сказать, что к чувству тревоги в этих сообщениях и вопросах добавилось еще и чувство досады. Я процитирую одно из таких типичных сообщений.

«Такое ощущение, что Россия виновата буквально во всем. Санкции стали основным способом разговора с нами. Как быть, когда твои аргументы даже не пытаются услышать, а главное, появляется чувство, что эти аргументы не будут услышаны вообще никогда?»

В. Путин:

- Я смотрю то, что возникает у нас слева и справа. Один из вопросов, который пришел на эти интерактивные доски, это «обвинения в адрес России бесконечны. Как долго это будет продолжаться?» Это то же самое, что вы сейчас спросили.

Ну, что можно сказать? Неоднократно я уже высказывался на этот счет, могу только повторить. Это такой способ сдерживания России, так же как и пресловутые санкции. Потому что эти бесконечные обвинения как бы создают базу для применения мер сдерживающих, как думают те, кто прибегает к таким средствам работы с Россией, сдерживания развития России. Почему это делается? Потому что видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом. Мне представляется, что это очень ошибочная политика. Потому что нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие. И тогда общий эффект для мировой экономики будет исключительно позитивным, причем для подавляющего большинства участников международного общения. И понимание этого все-таки приходит к нашим партнерам. Вы же видите, что во многих странах происходит. Там уже на политическом уровне все говорят о необходимости выстраивать нормальные отношения. Да, каждая страна имеет свои собственные интересы, но они не должны решаться с помощью эгоистических методов политики, в том числе в сфере экономики. Понимание это приходит ко многим нашим партнерам. Надеюсь, что этот процесс будет набирать обороты.

- Когда, вы полагаете, вот этот период деградации наших отношений с западом закончится? Потому что за долгую историю России у нас было больше периодов, когда мы, конечно, конфликтовали с западными странами, и совсем короткие отрезки, когда эти отношения выходили на какой-то позитив. Вот ваша оценка?

В. Путин:

- Вы знаете, я не могу назвать конкретных сроков, но я могу сказать вам условия, при которых это может произойти. Для нас очевидно, для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы и делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, но защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать. Но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. И это все закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех и что придется считаться с интересами Российской Федерации.

- Будет ли третья мировая война – смс-сообщение у нас прямо в тему.

В. Путин:

- Вы знаете, можно вспомнить Эйнштейна, по-моему, он сказал – я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая будет вестись с помощью камней и палок. Вот понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней, вот это понимание должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Кстати говоря, то, что после второй мировой войны мы живем в условиях относительного глобального мира, региональные войны постоянно вспыхивают то там, то здесь, достаточно вспомнить войну во Вьетнаме или конфликт на Корейском полуострове, или вот сейчас на Ближнем Востоке, то Ирак, то Ливия, то другие конфликты, но глобальных не было конфликтов. Почему? Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. И как бы ни звучало вот то, что я сейчас скажу, неприятно не звучало, но это правда, страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений и заставлял уважать друг друга. Вот выход США из договора по ПРО – это попытка сломать этот стратегический паритет. Но мы на него отвечаем, в своем послании я уже об этом говорил, современные системы наших вооружений, которые разработаны и ставятся уже на вооружение, они этот паритет, безусловно, сохранят. Надо понимать это, думать об этом и найти современные, отвечающие реалиям сегодняшнего дня формы нашего взаимодействия. Пора уже сесть за стол переговоров и не только подумать, но выработать современные, адекватные сегодняшнему дню схемы международной европейской безопасности.

- Вопрос с нашего сайта. Алексей Ксензов настаивает. Владимир Владимирович, примите какие-нибудь меры против Латвии. Почему запрещают учиться на русском языке? Введите какие-нибудь санкции.

В. Путин:

- Я уже сказал, мы считаем, что введение каких бы то ни было санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а только усугубляет их. Что касается положения наших соотечественников в странах Балтии, то мы постоянно об этом говорим, обращаем на это внимание властей прибалтийских государств, в том числе и в Латвии. Трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном обществе сотни тысяч людей были объявлены не гражданами. Такой категории-то нет, в международном праве не предусмотрена такая категория. Есть граждане, есть люди с двойным гражданством, без гражданства. А такое понятие «не граждане» никогда не существовало, оно выдумано, придумано в прибалтийских государствах. Придумано для того, чтобы ограничить законные права тех людей, которые проживают на этих территориях.

Средства, которыми мы должны защищать интересы наших соотечественников, должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. Поэтому мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе. И надеюсь, что им, в конце концов, будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметрами Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей, живущих на территории Евросоюза. Это тот случай, когда в нашем народе говорят «в чужом глазу соринку замечают, а в своем собственном бревна не видят». Мы настойчиво будем продолжать работать по этому направлению, но так, чтобы не навредить тем, кто на этих территориях и в этих странах проживает.

Сергей Шаргунов, писатель и депутат:

- Приветствую вас с острова Русский, из Приморья, где проходит большой литературный форум. Мне кажется, Россия всегда была вопреки любым препятствиям страной свободомыслия. Свободная мысль и острота полемики всегда были важны для нашей общественной жизни, искусства. В последнее время я получаю много тревожных сигналов, особенно из провинции. Есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за экстрим – некоторые постинги в социальных сетях, лайки, репосты. И речь идет не о прямых призывах к насилию, что я категорически осуждаю, а просто зачастую о нелепых или резких суждениях, с чем можно не соглашаться, но не преследовать же. Доходит до маразма. Молодых патриотичных ребят решили осудить за создание утопической группы по проведению референдума об ответственности власти в стране. Я понимаю, что мы не можем вмешиваться в судебные дела. Но давать оценки можно. Такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского. А их сочинения изъять. И тут же подоспели новоявленные законы, связанные с интернетом, на мой взгляд, достаточно расплывчатые. Есть огромное пространство для вольности толкования. Нет ли смысла приостановить тех, кто на полной скорости решил закатывать чужие мнения? Это реальные опасения за человеческие судьбы, особенно молодых людей, которых не стоило бы стращать.

В. Путин:

- Я с вами согласен. Вы вспомнили про классическую литературу. Один из героев самого известного у нас произведения говорил: «Собрать все книги бы да сжечь». Ну вот мы, конечно, по этому пути не можем пойти и не должны пойти. И никогда не пойдем. Но вот эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности. И должна корректироваться. Если речь идет о распространении именно такой информации, которая является экстремистской, то, конечно, как в других сферах деятельности, как в других сферах жизнедеятельности общества, должны применяться общие правила. Нарушил – ответь. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. Полностью с вами согласен.

Давайте мы в рамках Общероссийского народного фронта я попрошу коллег, они достаточно эффективно работали по различным важным для страны направлениям в предыдущие годы. Это тоже очень важная сфера. Вместе проанализируем, что происходит. С одной стороны, заслон нужно поставить экстремизму, что, безусловно, отвечает интересам подавляющего большинства общества. Ну кто же будет спорить с тем, что нужно поставить заслон пропаганде суицидов, особенно среди молодежи? Разве кто-то против? Конечно, нет. Или распространение фашистских идей. Разве кто-то против? Да нет, конечно. И так далее. Но нужно определиться с понятиями, нужно привлечь Верховный суд. Я уверен и хочу вас заверить, что в правоохранительных органах, в судебной системе люди понимают свои задачи. Если есть что-то, что требует нашего дополнительного внимания, давайте это внимание сосредоточим на тех проблемах, о которых вы сейчас сказали.

- Отвечая на предыдущий вопрос, вы упомянули выход США из договора о ПРО. А помните, впервые на весь мир вы об этом сказали в 2007 году в Мюнхене. Тогда же говорили о том, что США начинают распространять свою юрисдикцию на другие государства, и как это все может быть опасно. Многополярный и однополярный мир – была тогда тема вашего выступления. Вот прошли годы. Тогда вас никто особо не слушал. Теперь и Евросоюз, и Канада получают торговую войну от США. Недавно к вам приезжали канцлер Германии и президент Франции. Хотя бы в разговорах говорят они что-то о том, что пора бы уже выходить из санкций против России? Или они всё еще ждут разрешения от Вашингтона?

В. Путин:

- Дело не только в наших разговорах с глазу на глаз, хотя это значительная часть самого переговорного процесса и с лидером Франции, и Федеративной Республики Германии. Сейчас я был в Австрии, с австрийскими нашими друзьями и с представителями многих других европейских стран. Я уж не говорю про Азию. Они говорят это не только на ухо, они публично уже говорят. Один из министров французского правительства недавно публично сказал о том, что нельзя допустить, чтобы США превратились в экономического жандарма в мире. Он сказал публично об этом. Бывший министр финансов ФРГ несколько месяцев назад публично сказал о том, что Федеративная Республика после 1945 года никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Конечно, все видят, что происходит. Видимо, наши партнеры думали, что их никогда не коснется такая контрпродуктивная политика, связанная с ограничениями и санкциями. Но сейчас мы видим, что это происходит. Ведь введение, скажем, запретительных пошлин на сталь, на алюминий не только для Европы, но и для Канады, для Мексики, по сути, это и есть санкции. Это только по-другому сформулировано, а на самом деле это так и есть. А за что? Они разве аннексировали Крым, как говорят многие наши партнеры? Нет. Это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов, так, как понимает эти интересы сегодняшнее руководство.

Это возвращает нас к тому, о чем я уже говорил. А именно к тому, что нам нужно выработать единообразно понимаемые и твердые правила поведения, как в сфере безопасности, так и в сфере экономического взаимодействия. Понимание этого процесса, конечно, есть. И когда в 2007 году я выступал со своими тезисами, так скажем, в Мюнхене, которые часто все эти годы цитируются, я тогда столкнулся с тем, что многие мои коллеги рассердились, говорили, что это было слишком жестко, что было неуместно.

Но о чем я говорил? Я говорил о том, что те же Соединенные Штаты распространяют юрисдикцию своих законов за пределы национальных границ, и это неприемлемо. Вот именно это и происходит сегодня, но уже в отношении наших европейских и других партнеров. А почему происходит? Потому что никто не хотел, как вы сказали, слушать. Никто ничего не сделал для того, чтобы эта тенденция прекратила развиваться. Вот, пожалуйста…

- Получили.

В. Путин:

- Да. Кушать подано, садитесь, как в известном фильме говорили… Ну, не буду говорить, звучит это достаточно грубовато. Садитесь есть, пожалуйста. Не будем иронизировать на этот счет. Важно другое. Важно то, что приходит осознание того, что нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать приемлемые для всех правила поведения, которые позволят мировой экономике эффективно развиваться.

- В антироссийской риторике, в вопросах антироссийских санкций, мне кажется, в соревнование с Вашингтоном вступил Лондон. В общем, в какой-то момент даже показалось, что вышел на уверенное первое место. Сначала нас пытались британцы лишить право принимать чемпионат мира по футболу. Не получилось. Затем на весь мир прогремело дело Скрипалей – очень громко. Я процитирую один из вопросов на эту тему, он пришел от студентки Анастасии Федосовой. «Что значит ситуация со Скрипалями для России и будем ли мы отвечать на обвинения?»

В. Путин:

- Я уже много раз говорил на этот счет, не знаю, стоит ли добавлять? Если, как утверждает Британия, против этих людей было применено боевое отравляющее вещество, то эти люди погибли бы в течение нескольких минут или секунд на месте. Этого, слава богу, не произошло, значит, мы имеем дело с чем-то другим, а не с боевым отравляющим веществом. Но нам бы очень хотелось, чтобы нам дали возможность, во-первых, доступа к нашим гражданам, к Юле в данном случае. И дали бы возможность полноценно принять участие в расследовании. До того, как это произойдет, нам трудно что-либо комментировать.

- Но вот продолжая тему антироссийских санкций, которые принимают британцы, давайте спросим про крупные неприятности российских предпринимателей, которые сейчас имеют немалые активы на западе и сейчас переживают эти неприятности. Их начали, говорят, там по нашему – кошмарить. Вот проблемы возникли серьезные у Романа Абрамовича, например. Это какая-то такая новая серия сериала «Богатые тоже плачут»? Что вы посоветуете, спрашивают некоторые наши зрители.

В. Путин:

- Значит, по поводу представителей крупного бизнеса российского я уже говорил, причем, несколько лет назад на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса. Правда, прозвучало это достаточно грубо – я сейчас не буду воспроизводить дословно, что было сказано, но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать, во-первых, свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики, чтобы обеспечить безопасность их применения. В 2008 году, когда мы столкнулись с известными событиями кризисного явления в мировой экономике, который пришел извне, в том числе, к нам, многие наши крупные компании попали в сложную ситуацию, поскольку набрали большое количество кредитов в западных финансовых учреждениях и попали на так называемые маржанколы – то есть, их залоговая масса резко упала в стоимости и они должны были в соответствии с кредитными соглашениями либо погасить немедленно эти кредиты, либо добавить какую-то новую залоговую массу, иначе они могли потерять эти активы. Что мы сделали тогда? Мы докапитализировали Внешэкономбанк специальным законом, забрали себе их кредиты, хотя многие из них тогда готовы были за рубль отдать свои предприятия и я, будучи председателем правительства, сказал – нет, мы вам поможем на определенных условиях, заберем ваши кредиты и вы будете иметь возможность их потом выкупить у нас. Так и произошло. Когда ситуация стабилизировалась, они выкупили, и они остались собственниками предприятий, и правительство получило выгоду, потому что делало эти шаги на определенных условиях. В принципе, все прошло нормально. Но это мы делали, это российское правительство делало в отношении тех активов и тех предприятий, которые мы считали важными, с точки зрения обеспечения национальных интересов. Кто же будет им помогать за границей? Их только там преследуют и создают условия, невозможные для работы. Это тоже большая ошибка тех, кто это делает на западе. Ведь все эти ограничения, все эти преследования нашего бизнеса, они в конечном итоге к чему приведут? Вот, скажем, сложности в использовании расчетов в долларах они к чему приведут? Они подрывают доверие бизнеса, причем, не только нашей страны, но все же смотрят на то, что происходит, все смотрят. Подрывают доверие к экономической политике ведущих экономических стран мира. Вот доллар это сегодня универсальная резервная валюта мировая. Евро пытается там как-то взять на себя часть эти функций, ну, отчасти это получается, но все-таки доллар это сегодня единственная такая универсальная валюта. Но если правительство США ограничивает расчеты в долларах, это подрывает доверие к доллару. Можно добиться каких-то сиюминутных результатов, и то это вряд ли, тем не менее, ну чего-то там они думают, что они достигнут какого-то положительного результата, причем, не в экономической, а именно в политической сфере. Но в долгосрочную это подрывает доверие к такой политике. И все уже думают, а как бы создать новые универсальные валюты? Как бы перейти на расчеты в национальных валютах? То есть, по сути, они пилят сук, на котором сидят. Я уверен, что это контрпродуктивно и вредно и для тех, кто это делает, ну и , конечно, для всей мировой экономики. Но это, уверен, тоже пройдет.

В. Путин:

- Я выписал на досках слева и справа. Кто-то говорит, что нужно помочь и Роману Аркадьевичу Абрамовичу, и другим нашим бизнесменам, которые попадают в трудную ситуацию. А кто-то задает такой вопрос: когда воры (и дальше идут фамилии) выведут наконец свои деньги в Россию? Я бы сейчас не говорил о людях, которые совершают какие-то правонарушения. Мы сейчас говорим о людях, которые приобрели свои капиталы законным путем. Но и тем, и другим лучше быть в России. Тем более, что мы объявили уже, причем дважды, амнистию капиталов. Делаем это вместе с предпринимательским сообществом. Это несовершенная пока система, там есть вещи, которые еще нужно настроить. Мы готовы к этому. Надеюсь, что и представители бизнеса на это отреагируют должным образом.

З. Прилепин:

- Я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

В. Путин:

- Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно людей запугать, которые живут на этих территориях, в Донбассе – в ЛНР, в ДНР. Мы видим, что там происходит. И видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. Но то, что происходит в целом вокруг этих территорий, это, конечно, печально. Но это, кстати, говорит еще и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. Ну как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду этих территорий? Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами, и постоянно подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители? Именно мирные жители. И сейчас представители ОБСЕ фиксируют увеличение этих обстрелов именно со стороны вооруженных сих Украины. Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения минских соглашений. Это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата – восстановления территориальной целостности страны. чем дольше и чем дальше это происходит, тем хуже для Украины.

Мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, в том числе и по выборам в Раду, и по выборам президента, ситуация в этой связи усугубляется. И я еще раз хочу это подчеркнуть. Нынешние украинские власти, особенно в этой ситуации, не в состоянии решить проблему этих территорий – ЛНР и ДНР. В том числе и потому, что им не нужны избиратели с этих территорий. Потому что ясно, что они за действующую власть никогда не проголосуют. Но если власти будут руководствоваться своими узкокорыстными и политическими, и экономическими интересами, если будут продолжать грабить свой народ и откладывать деньги на черный день в оффшорах на свое имя, то тогда ни к чему хорошему эта ситуация не приведет. Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Мы сделаем со своей стороны все, чтобы она была разрешена в рамках минского процесса и минских договоренностей.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович. В интернете ходят слухи о закрытии таких популярных соцсетей, как Инстаграм и YouTube. Что вы думаете по этому поводу, и вообще возможно ли это?

В. Путин:

- Я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Что я по этому поводу хотел бы сказать. Вот вы на своем месте, и вы сейчас сказали, что волнуетесь. Но и я на своем месте тоже волнуюсь. Знаете за что? За безопасность людей. Когда представители, допустим, правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, и террористы этим пользуются. Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь, не правда ли? Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить, труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе и в интернете.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Наташа Краснова, я из Челябинска, мне 38 лет, я взрослый и адекватный, казалось бы, человек. Я кандидат наук, но я сейчас работаю блогером. И сейчас на данный момент в России это не профессия, это ничто. Когда-нибудь наступит такой момент, когда блогинг станет полноценной профессией?

В. Путин:

- Вот вы сказали, что вы взрослый человек, вам уже 38 лет, хотя вы выглядите, конечно, гораздо моложе, для меня, честно говоря, даже неожиданно, что вам 38 лет. Но вы сейчас сказали, что это должно стать когда-то профессией. Но мы же знаем, за счет чего живут блогеры. В том числе, за счет рекламных денег, правда? И это у вас, судя по всему, хорошо получается. Так что признано это профессией или не признано, но это источник ваших доходов и доходов, видимо, вполне приличных, если вы этим занимаетесь. Поэтому если вопрос в том, чтобы зафиксировать это в законодательстве,, зафиксировать это с точки зрения социального обеспечения на будущее, ну, наверное, об этом тоже можно поговорить. На самом деле, я думаю, что вы правы, потому что, если это постоянная работа, то и государство заинтересовано в том, чтобы формализовать это соответствующим образом.

- Зачитаю пост, он появился буквально только что. «Да, без Путина, видимо, проблема с ростом цен на бензин никак не решится. Засекаю, через сколько времени цена на 92-й станет меньше 45 рублей». Пользователь Петр Шуматов.

- Владимир Владимирович, здравствуйте. Владислав, Санкт-Петербург, юрист. Ни для кого не секрет, что наша страна являлась одной из двух мировых держав, обладающих технологией запуска многоразового космического корабля. Нам удалось поднять на орбиту и благополучно приземлить уникальный корабль «Буран». Считаю энергетическую и особенно космическую одними из важнейших отраслей для любой страны. В свою очередь, если бы у меня была возможность отдать все свои силы в это общее дело поддержание, а главное, развития этих отраслей, я бы, не задумываясь, это сделал.

Возможно ли возродить технологию «Бурана», и какие в целом планы у России на увеличение ее космического присутствия?

В. Путин:

- Владислав, вы, безусловно, правы, освоение космического пространства, космические технологии чрезвычайно важны для любой страны, а уж тем более для нашей, которая имеет в этой сфере значительные, может быть, даже уникальные компетенции. Не случайно и первый спутник советский, и первый человек в космосе, Юрий Гагарин, это наш соотечественник. Эти технологии развиваются, развиваются активно и очень активно коммерциализируются. И в этом смысле мы должны сделать много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию первенства по запускам. Здесь есть конкуренция большая. Наши французские друзья и партнеры Гвиану используют активно, развиваются в Азии очень быстрыми темпами космические технологии, в Соединенных Штатах. Это все очень хорошо, нормально, мы работаем со всеми партнерами, у нас есть планы. Несмотря на все сложности в отношениях со Штатами, американские ученые и наши вместе работают, думают об изучении дальнего космоса, в том числе таких планет, как Венера.

У нас есть своя программа, очень хорошая программа. Допустим, новая программа «Сфера», которая предполагает запуск в ближайшие несколько лет 600 с лишним спутников, которые будут заниматься и позиционированием, и зондированием Земли, и связью. Это будет вообще прорыв. Это еще одно направление, где мы можем осуществить прорыв. Потому что качество связи будет такое, что сможет, по сути, заменить кабельную связь, а по качеству и охвату всей территории будет не хуже, но должно быть дешевле и доступнее. Это в целом может привести к абсолютной революции в сфере связи.

У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. К 22-му году мы должны провести первые испытания сверхтяжелой ракеты. Это должны быть пуски в беспилотном режиме. А к 34-му уже пилотируемые аппараты должны использоваться. В общем и целом, у нас большие, очень амбициозные планы в развитии космической сферы. Уверяю вас, мы будем и дальше идти по этому пути. Не случайно же мы затратили достаточно большие средства, ресурсы, для того чтобы создать новый космодром, кстати говоря, на востоке нашей страны, космодром Восточный. Мы будем его развивать именно как гражданскую составляющую нашей космической деятельности.

- Рогозин возглавил Роскосмос. Он журналист по образованию.

В. Путин:

- Думаю, что мне сейчас не нужно комментировать, но скажу: да, образование у него, может быть, не профильное, но Дмитрий Олегович Рогозин в течение шести лет занимался оборонной промышленностью. Очень много внимания уделял развитию космической деятельности применительно к оборонке. И он человек вполне компетентный в этой сфере. Но один в поле не воин. И мы с ним на этот счет говорили. Он будет привлекать к этой работе, будет создавать команду, которая способна решать и технологические задачи на уровне сегодняшнего дня, и организаторов производства, которые будут заниматься профессионально административной стороной деятельности компании. Надеюсь, что у него это получится.

- Больше шуток и вопросов по поводу Виталия Мутко. Сообщение от моряков: «Владимир Владимирович, разрешите нам рисовать на бортах боевых кораблей портреты Мутко, чтобы корабли были непотопляемыми».

В. Путин:

- Наши корабли и так непотопляемые. Или трудно потопляемые. Прежде всего это результат работы военных судостроителей и выучки экипажей. Надеюсь, так и будет дальше. И это все будет совершенствоваться в дальнейшем. Что касается Виталия Леонтьевича Мутко, то, действительно, в отношении него много всяких разговоров и слухов. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание, что несмотря на то, что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, но за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры. Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим сторонам. И вот если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало. Кстати, те же объекты сочинской олимпиады – в том числе там Козак занимался, но и Мутко этим занимался. И вот мы только что недавно говорили о том, что и как создано, что и как функционирует, каковы последствия для региона и для страны в целом, как это эффективно используется. А вот стадионы, которые сейчас уже завершены строительством к чемпионату мира по футболу, - в значительной степени это Мутко делал. Поэтому я все понимаю, но я исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий. Разумеется, Виталию Леонтьевичу нужно, наверное, многое сделать для того, чтобы на новом месте он проявил свои лучшие качества. Надеюсь, что так оно и будет.

Ну и потом, есть еще один момент. Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом. И так далее. И в этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. Да и потенциал у него есть хороший. Пусть работает.

- Практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта страшная беда – рак. Это фраза из вашего, Владимир Владимирович, послания, в котором вы предложили реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Вопросов по этой теме очень много. Каждый из них буквально трогает до глубины души. Выделить основное нам помогла Алевтина Киселева, волонтер-медик, она сама помогает в больницах, ухаживает за больными, и при этом Аля будущий врач-онколог. Аль, пожалуйста.

- Действительно, очень много вопросов поступило по теме онкологических заболеваний. Во-первых, это нехватка в регионах онкологических центров и квалифицированной помощи. Например, в Апатитах онколог принимал всего два часа в день. А вы помните, именно из Апатитов в прошлом году к вам обращалась Дарья Старикова. Или вот в Калининграде к онкологам запись расписана на три месяца вперед. До сих пор нехватка лекарственных средств в больницах и скорой помощи. Трофимова Екатерина из Крыма пишет о том, что курс химиотерапии можно пройти только в Симферополе и только теми препаратами, которые есть в наличии. А я, как врач, знаю о том, что для каждого пациента терапия должна подпираться индивидуально. Мама у Веры Куприной из Ярославской области умерла от болевого шока. Только потому, что не было лекарств в скорой помощи. И еще одна очень важная проблема неправильной диагностики. Поцелуйко Марине из Брянска поставили диагноз рассеянного склероза и только через несколько месяцев обнаружили злокачественное новообразование головного мозга. Владимир Владимирович, мне 24 и в этом году я с отличием заканчиваю Сеченовский университет. Я хочу свою жизнь посвятить онкологии и для меня очень важно, как же мы в будущем сможем спасать пациентов. Как мы видим из обращения, цепочка пациент-врач, диагностика-лечение не работают. Как мы можем решить данную проблему.

В. Путин:

- Да, вы безусловно правы, и я тоже об этом говорил. Это одна из очень острых и чувствительных проблем в сфере здравоохранения. Мы ставим перед собой сложные и без всякого преувеличения амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан. Вот после 2024 года выйти на лучшие показатели 80+. Безусловно, этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения, в том числе, и в борьбе с такой бедой, как онкология. По сравнению с другими заболеваниями, от которых зависит продолжительность жизни, вот, скажем, с сердечнососудистыми, у нас может быть здесь поменьше результатов, хотя позитивный тренд тоже есть. Что мы должны сделать в этом отношении? Отчасти вы об этом вы уже сказали. Кстати говоря, вот здесь я смотрел на досках слева и справа – такие же вопросы и по Калининграду, и по Краснодару – когда будут онкоцентры сделаны? Что я бы хотел сказать, ну и вы, как специалист, тоже это прекрасно знаете. Но я назову это еще раз, чтобы граждане наши знали, по какому пути мы пойдем. Прежде всего, это ранняя диагностика. Если мы это сделаем, тогда мы обеспечим, чтобы после выявления – сегодня у нас там где-то… вот Вероника Игоревна появилась на экране, сейчас мы ее попросим… если я что-то неточно скажу, она меня поправит – сегодня ранее выявление у нас где-то 30 с лишним процентов/, а нужно добиться 50-70 процентов и тогда после выявления минимум мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным минимум на пять лет и больше. Вот сейчас, скажем, по детской онкогематологии у нас 90 с лишним процентов излечения уже. Вот после строительства онкогематологического детского центра в Москве. А было, я уже боюсь об этом говорить, где-то в районе 30 процентов и меньше. То есть, результаты возможны. Что для этого нужно сделать? Первое – ранняя диагностика. Второе – нам нужно уделить внимание больше ядерной медицине, потому что исследования с помощью вот этих новейших средств как раз и позволяют выявлять на ранней стадии или купировать то, что уже имеет место. Теперь лекарственное обеспечение и химиотерапия. Это должны быть эффективные, отвечающие современным требованиям отечественные препараты. Безусловно, нужно поработать над тем, чтобы появлялись в отрасли такие люди, как вы, молодые, увлеченные своим делом, перспективные, нужные для отрасли специалисты. Ну и должен вам сказать, что сейчас эта программа готовится, онкоцентры надо, конечно, и строить новые, и дооборудовать то, что есть. Эта программа сейчас готовится, она будет стоить по предварительным подсчетам примерно до 2024 года 1 триллион рублей и это вот как раз один триллион из тех восьми дополнительных, о которых я говорил. Собственно, вот на что, в том числе, должны быть потрачены деньги из тех дополнительных восьми триллионов, которые мы должны получить в ходе работы в ближайшее время. Давайте мы попросим Веронику Игоревну прокомментировать то, что вы предложили в качестве темы.

В. Скворцова:

- Владимир Владимирович, вы абсолютно правы в том, что прежде всего ранняя диагностика, которая позволяет эффективно лечить пациентов. К счастью, у нас уже сейчас при всех локализациях раков ранняя выявляемость 56%, и есть локализации, при которых 70-80%. Достаточно резко снизилась запущенность раков в нашей стране. Если говорить о наиболее распространенных формах, таких как раки репродуктивной сферы у женщин, то 5-9% выявляется уже сейчас 4-й стадии. Но и это много. Именно поэтому с 13-го года мы запустили систему онкоскринингов в рамках диспансеризации. И с этого года поменяли регламент этих диспансеризаций. Сейчас в тех возрастных группах, когда риск раков наиболее высок, человек проходит обследование абсолютно бесплатно и качественно раз в два года. Кроме того, в женских консультациях ежегодно проводятся профилактические осмотры женщин со всеми исследованиями – ультразвуковыми, цитологическими, микробиологическими.

Для нас проблема – увеличить настороженность по отношению к онкологическим заболеваниям у врачей-терапевтов, участковых. И для этого год назад была создана специальная электронная хорошо иллюстрированная программа. И уже сейчас, за 17-й год, 85% всех наших врачей первичного звена получили сертификацию, пройдя эту программу. Задача – по какому бы поводу пациент ни явился на прием к своему врачу…

- Вероника Игоревна, у нас как раз есть репортаж на тему, о которой вы говорите. Вообще очень много по медицинской проблематике у нас вопросов. И один сразу позвал нас в дорогу.

Струнино, Владимирская область:

- Не так давно эту больницу присоединили к районной и лишили статуса самостоятельной единицы. Ремонт здесь не проводится давно. Уже закрыты хирургическое, гинекологическое, инфекционное, детское отделения, прачечная, пищеблок. Когда-то тут был даже роддом. Под угрозой закрытия кожное отделение, поликлиника, глазное отделение, дерматология. До ближайшей районной больницы в Александрове нужно ехать только на электричке 30 минут. Жители города создали инициативную группу, чтобы отстоять эти стены.

Анна Владимировна Погодина, 10 детей, 8 внуков:

- Больной вопрос – закрытие детского отделения. У меня 18 детей, я мама и бабушка. Мамочкам приходится ездить в Александров. Тяжелый труд – с детьми доехать до электрички, а потом выстаивать долгие очереди. Записываться надо за месяц-полтора. Ждать койку очень долго. Нашу инициативную группу возглавляет Вондалак (??) Ирина Георгиевна.

Ирина Георгиевна:

- У нас была прекрасная больница со всеми отделениями. Когда нас присоединили к районному центру, начали закрываться отделения. Мы хотим, чтобы у нас работали все отделения. У нас не хватает лекарств, оборудования, узких специалистов. Если закроют то, что у нас осталось, мы останемся вообще без медицинской помощи. Мы бы хотели, чтобы построили новую поликлинику, но средств для ее постройки нет. Хотя бы эту старую отремонтировали. Просим вашего содействия в этой проблеме.

В. Путин:

- А сколько человек в городе проживает?

- 14 тысяч человек. Плюс соседние коттеджные поселки, которые приезжают к нам. И села, которые рядом. До 30 тысяч человек обслуживаются в больнице.

В. Путин:

- У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах, где количество жителей не больше 100 человек. И от 100 до 2000 человек. Там мы планируем осуществить новые программы создания передвижных комплексов и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов. На первую программу предусмотрено 10 млрд., на вторую 7,4 млрд. рублей. В вашем случае речь идет о гораздо более крупном населенном пункте. Разумеется и наверное нужно что-то совершенствовать, нужно понимать, где и кто может оказать какую помощь. Но первичное звено не должно уничтожаться. Это очевидно. Это работа региональных властей. Вот на экран вывели губернатора.

- Уважаемый Владимир Владимирович, на сегодняшний день мы не закрываем Струнино, мы выделили 68 миллионов - 20 миллионов на ремонт детской поликлиники, 40 – на больницу и на отделение кожное и дерматологическое, которые надо ремонтировать. Больница с 1929 года, детское – там вообще опасно уже детей туда водить. Поэтому наш департамент с населением и с этой инициативной группой работает, мы сейчас еще посмотрим, по логистике добавим медицинские мобильные центры, благодаря федеральной программе, спасибо вам большое, у нас более 20 таких мобильных центров. В населенных пунктах работают ФАПы. Больница в Александрове была отремонтирована в прошлом году, скорая помощь тоже была отремонтирована . Скорая помощь в Струнино переведена в новое здание, потому что единая система диспетчеризации. Конечно, с учетом того, что поликлиника детская находится в центре /Струнино и неудобно мамочкам, но это временно и мы, конечно, возьмем этот вопрос под контроль, потому что все, что касается медицины, мы всех средств выделяем, мы построили уже за последние годы 17 ФАПов на селе, практически дооснастили, по лекарствам мы сейчас 60 миллионов выделили. И по новой поликлиники, мы сейчас работаем над проектно-сметной документацией, Струнино, конечно, город небольшой, 14 тысяч жителей, 15 километров до основного центра, до Александрова, и, когда приезжают дачники, тоже большая нагрузка идет на здравоохранение, мы добавляем там машин скорой помощи и, я думаю, что мы обязательно поработаем над тем, чтобы поликлинику там сделать, темп более, там вырыт котлован давным-давно, такая потребность есть, Владимир Владимирович.

В. Путин:

- Мне очень приятно, что вы закончили именно вот этими словами – такая потребность есть – и, судя по всему, что я вижу на экране, она действительно является острой, потому что, несмотря на то, что вы сказали, а я исхожу из того ,что так оно и есть, вот все позитивные моменты, о которых вы упомянули, наверное, они состоялись, но то, что мы видим сейчас на экране, явно нуждается в вашем особом внимании. Вероника Игоревна, вот из тех ресурсов, о которых я только что сказал, есть и другие направления поддержки регионов. Я вас тоже попрошу внимательно к этому отнестись и вместе с губернатором эту проблему решить. Нельзя первичное звено ликвидировать. Это так же остро вопрос стоит во многих других регионах. И не только применительно к первичному звену здравоохранения, то же самое происходит, кстати говоря, и в сфере общего образования – в школах… думаю, об этом мы еще поговорим. Очень рассчитываю на то, что вы внимательно к этому отнесетесь и посмотрю, что произойдет на практике.

- Отделение не работает. Сказали, что не закрыто, но оно не работает. Детей не принимают. Мы ездим в Александров. Мои внуки все лежат в Александрове. «Скорую» перевели в новое здание. Там не соответствует. Мы просим, чтобы нам помогли восстановить все, что разрушилось.

В. Путин:

- Безусловно, это медицинское учреждение должно функционировать как современное и реально оказывать помощь людям. Что там сохранить, в каком объеме, это нужно будет решить на региональном уровне, с губернатором, с муниципальными властями, при поддержке Министерства здравоохранения. Я исхожу из того, что это все будет исполнено. И хочу обратить внимание моих коллег. Прошу вас лично на это посмотреть, чтобы не было таких расхождений в будущем – работает или не работает. Ясно, что до каждого населенного пункта трудно дойти, но в данном случае надо это сделать, потому что речь идет о здоровье людей.

- Что вы делаете в тех случаях, когда вы не знаете, что делать?

В. Путин:

- Есть такое правило у автомобилистов – не уверен, не обгоняй. Цена ошибки очень велика для людей, которые занимаются моим видом деятельности. Поэтому, если я не знаю, что делать, я стараюсь найти решение и прийти все-таки к устойчивому мнению о том, что же действительно нужно и целесообразно?

- Многие не раз отмечали ваше прекрасное чувство юмора. Вам вообще приходилось смеяться над собой?

В. Путин:

- Я часто это делаю.

- А вот самая такая удачная и хорошая шутка, которую вы слышали за последнее время?

В. Путин:

- Это совсем другой вопрос. Не знаю, надо подумать. Вот мы обсуждали уже отчасти там международные всякие вопросы, острые и, на мой взгляд, смешные. Вот совсем недавно одно из известных и популярных изданий в Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Вот если совместить это с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно. Значит, мы повлияли, якобы, на выборы президента в США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно.

- Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа?

В. Путин:

- Вот на ваш вопрос трудно дать ответ, но я вам могу сказать, что, если у меня нет ответа, то я стараюсь его найти. И стараюсь это делать вместе со своими коллегами.

- Такой очень личный вопрос от одного из наших зрителей. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам?

В. Путин:

- Не врать.

- А можете нам рассказать, когда вы поверили в Бога?

В. Путин:

- Это очень интимный вопрос. Вы знаете, очень трудно говорить об этом на публику. Но, на мой взгляд, каждый человек рождается с верой в Бога, в душе. Уже рождается с этим. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать. Во всяком случае, скажем, во время Великой Отечественной войны, когда даже самые заядлые и отъявленные атеисты вставали в окопе и шли в атаку, уверен, что каждый из них думал о Боге. Поэтому вот есть люди, которые понимают это без всяких экстремальных ситуаций, но уж точно, когда человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, почти каждый думает об этом.

- Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом?

В. Путин:

- Ну, личной сферой жизни человека. Это неизбежно. Но есть и мощный очень компенсатор – все это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься очень важным, нужным, уникальным делом, направленным на повышение благосостояния миллионов людей и на укрепление самого главного, что есть в жизни у каждого человека – Родины.

- Много вопросов про пенсии. Вот, например: «Почему прекратили индексацию работающим пенсионерам?» - спрашивают из Ногинска. Из Тульской области: «Как долго будет продолжаться заморозка накопительной части пенсии?» А вот вопрос, который, наверное, у всех сейчас на устах. На связи по телефону Алексей Витальевич Гончаров из Курска.

- Владимир Владимирович, будет ли повышаться пенсионный возраст? После 50 у нас в стране уже на работу не берут. Будет ли отменяться ранний выход на пенсию для шахтеров, железнодорожников и силовиков?

В. Путин:

- Прежде всего, некоторые вопросы, которые прозвучали со стороны нашей ведущей – работающие пенсионеры и т.д. В советское время, вы знаете, работающим пенсионерам, к сожалению, или так сложилось исторически, не платили. Поэтому, уместно или неуместно, правительство перенесло это и в наш сегодняшний день. Но над этим, безусловно, нужно подумать. Прежде всего потому, что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует значительный дефицит кадров. Это нянечки в больницах, в детских садах и т.д. Имея в виду ситуацию на рынке труда и достаточно низкие доходы этих граждан, об этом, безусловно, нужно подумать.

Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно. На что бы хотел обратить внимание. Одна из ключевых задач, которая сформулирована мною перед правительством, это повышение доходов пенсионеров, причем значительное повышение их доходов. Правительству в самое ближайшее время надо будет это обеспечить. Потому что за этим решение и другой важной задачи. Это уменьшение в два раза количества людей, которые живут за чертой бедности. Так вот, какие меры будут предложены правительством в ближайшее время для этой ключевой задачи, мы должны узнать в самое ближайшее время. Я надеюсь, что это будет правительством сделано. Тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые правительством предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть, ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения – это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров.

- Курчатовский институт. У меня в руках устройство, которое наносит тонкие волокна на рану или ожог. Эти волокна формируют покрытие, которое защищает рану или ожог во время транспортировки пациента до больницы. Мы разработали каркасы биоискусственных органов – трахеи, кожи, диафрагмы, которые при помещении в организм зарастают клетками, прорастают сосудами, а потом разлагаются, оставляя живую ткань.

- Очень сложная процедура сертификации. Она может затягиваться на годы. В то время как у наших зарубежных конкурентов она занимает полтора-два месяца. Было бы важным часть денег, которые государство тратит целевым образом на закупку медицинских изделий, тратить на разработки российских ученых. Это касается всех инновационных областей. В Курчатовском институте есть уникальные технологии. Мы предлагаем рассмотреть возможность поддержки создания пилотных предприятий, с помощью которых можно было бы перерабатывать избытки зерна в важные продукты микробиологической промышленности, в том числе кормовые добавки.

В. Путин:

- Это интересно, это перспективно. И это нужно. Я недавно был в Курчатнике. И Михаил Валентинович мне рассказывал обо всех ваших наработках. Знаю, что есть проблемы с сертификацией на практике. Хотя у нас приняты нормативные документы, которые диктуют внедрение гораздо более быстрыми темпами, чем в некоторых странах-конкурентах. По нашим нормативным документам, внедрения должны происходить быстрее, чем у них. Но на практике проблемы есть. В данном случае проходят исследования на животных. Это говорит о том, что вы пока не обращались за сертификацией ваших разработок. Для того, чтобы нам сделать окончательные выводы о том, как работает система сертификации в данном случае, вам нужно, как минимум, пройти всю предусмотренную законом технологию подготовки ваших изобретений для выведения их на рынок. Вы правы, что этому нужно уделить соответствующее внимание. Будем над этим работать. А то, что ваши изобретения нуждаются в поддержке, в том числе и при выведении их на рынок, это безусловно. Будем это делать. Я хочу поздравить вас с этими достижениями. Это действительно достижения. И надеюсь, что наши медицинские учреждения будут это широко использовать в самое ближайшее время.

- Одна из горячих тем, с которой мы сталкивались в подготовке прямой линии, это обманутые дольщики. Она действительно острая, но стоит отметить, что есть регионы, где она успешно решается, и там нашли механизмы и способы. Приходит на ум в первую очередь Ярославская область, Тюменская. Там застройщикам, которые берутся за недостроенные дома, выделяют бесплатно новые земельные участки под строительство, там придумали систему специальных налоговых льгот, там застройщикам, которые достраивают такие дома, позволяют реализовывать квартиры, которые не успел реализовать предыдущий застройщик, и действительно дело пошло, люди въезжают в эти квартиры и получают то, что должны были получить много лет назад .

- Да, но здесь есть, что называется и негативный опыт. Буквально парочка примеров. Липецк, Евгений Зайцев: «Обращаются к вам полторы тысячи обманутых дольщиков Липецкого микрорайона Европейский. Все мы заключили договор долевого участия с группой компаний Су-5, дом до сих пор не достроен». Владивосток, Юлия Матвеева: «За нами наши недостроенные дома по федеральной программе «Жилье российской семье во Владивостоке», микрорайон Снеговой. Программа стартовала в 2014 году, 700 семей вложили в это деньги, до сих пор ничего не построено, а мы хотим жить».

В. Путин:

- Я зафиксирую обязательно, я вам обещаю, эти вопросы, просьбы, и обещаю вам, что мы на это отреагируем. Федеральный центр помогает руководителям регионов, и на эти случаи тоже обратим внимание. Но проблема гораздо более широкая, чем те случаи, о которых вы упомянули, потому что их достаточно много. С чем это связано? Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня. А объем строительства очень большой. У нас за прошлый год где-то около 79 млн. кВ. м было построено и примерно одна треть – это индустриальное строительство. Ну, так называемое индустриальное строительство и это, прежде всего, строительство жилых домов. Всего в стране у нас свыше 1 миллиона договоров о долевом строительстве. И объем денег, которые там находятся, это 3 с лишним триллиона рублей. Это огромные средства. И далеко не всегда они эффективно используются застройщиками. Очень большая ответственность лежит на плечах губернаторов. О чем я хочу сказать? Мы должны в конце концов выйти на цивилизованные способы жилищного строительства. Без привлечения средств граждан. Перед нами стоит сложная задача уже в этом году выйти на 88 млн. кВ. метров и в последующие годы до 2024 года мы должны будем выйти на гораздо более амбициозную цифру – 120 млн. кВ. м в год. Мы должны сделать так, чтобы в год примерно 5 млн. семей имели возможность улучшить свои жилищные условия. Раз в десять лет чтобы каждая семья, нуждающаяся в этом, могла улучшить свои жилищные условия. Это очень сложная задача, но реализуемая, потому что сегодня такой возможностью обладают примерно 3,5 миллиона семей. Но если мы сейчас резко сделаем шаги в направлении уменьшения привлечения средств граждан, тогда мы столкнемся с несколькими проблемами. Первое – мы получим еще больше претензий со стороны граждан, потому что невозможно будет достроить то, что уже начато строительством. И второе – мы резко снизим объемы строительства в целом. Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать исключительно средства через систему финансовых учреждений, через банки, для этих целей.

В. Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России:

- Действительно, сейчас подготовлен ряд поправок в 214-й федеральный закон о долевом строительстве, согласно которому мы должны решить две очень важных задачи, которые не делали этот рынок и эту процедуру долевого строительства прозрачной. Первое – это уход от котлового метода. Одно разрешение на строительство – один расчетный счет. Второе – это банковское сопровождения. Эти два института должны заработать с 1 июля этого года. И, как вы правильно сказали, с 1 июля 2019 года это так называемые специальные счета, на которые будут привлекаться деньги участников долевого строительства, но этот счет не будет находиться под распоряжением застройщика. Эти деньги блокируются, под них застройщик открывает кредитную линию в банке, финансирует застройку объекта, и лишь после того, как ключи будут вручены застройщикам, с данного счета, где собраны деньги дольщиков, будет погашена кредитная линия и, соответственно, застройщик получит прибыль. Этот тот механизм, который позволит на сегодняшний день использовать деньги дольщиков, но при этом максимально их сохранить и не допускать этих пирамид, которые мы на сегодняшний день имеем.

Данные поправки мы должны принять 27 июня и начать работать уже в новом механизме. Это позволит очистить рынок и приступить нам к осуществлению очень амбициозной задачи – 120 млн. квадратных метров жилья. Для этого тоже предусмотрен ряд механизмов, которые мы отразим в проекте «Жилье и городская среда» и, как вы дали поручение, до 1 октября подготовим всю необходимую нормативную базу, для того чтобы данный результат был получен.

- Владимир Владимирович, позвольте в продолжение темы жилья вернуться еще к одной – ипотеке, вернее, ее субсидированию. Наш корреспондент Иван Прозоров находится в Иваново, и там есть продолжение как раз нашей темы.

- Иваново, многодетная семья Верховских. Маргарита – супруга, на руках у нее кроха Лада, ей чуть больше года. Андрею 13 лет, окончил шестой класс. Ване 3 года. Глава семейства – Дмитрий Верховский. Он сам строит этот дом, ремонтирует его. В семье работает только Дмитрий, Маргарита ухаживает за детьми. У семьи ипотечный кредит.

Д. Верховский:

- У нас ипотечный кредит по ставке 13 % годовых, который мы взяли несколько лет назад. Недавно мы узнали, что в соответствии с вашим поручением правительство приняло постановление за № 1711, которое дает право на снижение ипотечной ставки с 13 % до 6 %. Для нас это было бы просто замечательным подспорьем. Когда мы обратились в банк, нам сказали, что мы не попадаем под данную программу, потому что у нас уже есть трое детей. И в случае рождения четвертого ребенка нам льгота не положена. Потому что в пункте 9 данного постановления написано, что льгота положена только в случае рождения второго или третьего ребенка. У моего приятеля десять детей, и он тоже не может рассчитывать на эту льготу. Просим изменить пункт 9, чтобы он звучал следующим образом: данная льгота по снижению ставки до 6 % распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующие дети. Тогда данной льготой смогут воспользоваться и многодетные семьи.

В. Путин:

- Вы правы, это решение, о котором мы сейчас сказали и которое изложено в постановлении правительства, я сейчас разочарую, наверное, Министерство финансов, оно ошибочно и его нужно поправить. Стоить это будет примерно, если я не ошибаюсь, где-то 9 млрд. рублей. Это не такие уж большие деньги. Большие, конечно, но не такие больше, имея в виду необходимость поддержки семей с детьми и решение демографических вопросов и проблем, перед которыми стоит наша страна. Обязательно переговорю на этот счет с председателем правительства. Мы это сделаем. Мы это поправим. Я хочу пожелать всего самого доброго вашей семье и таким семьям как ваша.

В. Путин:

- Это Иваново, да? Коротко, пожалуйста, скажите два слова по поводу этой ситуации. Хотя это не относится к компетенции губернатора, но в целом как губернатор оценивает решение проблем подобного рода – я бы попросил тоже вас обратить на это внимание и просто поддержать семьи с детьми. Пожалуйста.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович. У нас наметилась неплохая тенденция по ипотеке. Последние данные показывают - за первый квартал у нас где-то на 30 процентов выросло к такому же периоду 2017 года количество выданных ипотечных кредитов. И ввод жилья, кстати, увеличился более чем в два раза. Это за первый квартал 2018 года. Это отчасти связано с частичной, к сожалению, пока решению проблемы дольщиков, я эти проблемы держу на контроле, пока не все удается сделать, но мы к этим проблемам относимся очень внимательно и, безусловно, на ситуацию семьи Дмитрия мы самое пристальное внимание обратим и проследим, потому что вот сейчас Дмитрий сказал про ставку, она достаточно высокая, сейчас уже банки дают пониже, чем 13 процентов, поэтому я с Дмитрием обязательно встречусь, посмотрим, как в целом можно поддержать такие семьи.

В. Путин:

У нас действительно растут объемы ипотечных кредитов, достаточно устойчиво растут, все большее количество семей прибегают к ипотеке для решения своих жилищных проблем. Я уже об этом говорил… Я смотрю, у нас на экране появился первый вице-премьер российского правительства, уважаемый министр финансов Силуанов. Антон Германович, пожалуйста.

А. Силуанов, министр финансов России:

- Да, мы принимаем все меры по снижению ставок ипотечного кредитования. Средняя ставка сейчас составляет 9,73%. Напомню, что некоторое время назад она имела двузначное значение. Действительно, мы принимаем программы по дальнейшему снижению, понижению ставок по ипотечному кредитованию для отдельных категорий наших граждан, которые нуждаются в такой поддержке. В первую очередь, это семьи с детьми, которые имеют 2, 3 и более детей, как вы сейчас дали поручение, мы соответствующее решение правительства примем. Но основная наша задача заключается в том, чтобы сделать ипотеку доступной для большинства наших граждан и эта задача наша с Центроальным банком дальше снижать процентные ставки в экономике, держать низкой инфляцию, и это даст возможность все больше и больше расширять этот инструмент улучшения жилищных условий наших людей. В этом направлении мы и выстраиваем нашу и бюджетную, и денежно-кредитную политику.

В. Путин:

- Я уже говорил в Послании, по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам. Все связано с бюджетными расходами, но стремиться правительство и Центральный банк должны к 7%.

Что касается постановления правительства, о котором вы сейчас сказали, оно, безусловно, должно быть поправлено, и мы это сделаем.

- Еще одна грань жилищной проблемы – реновация. Как вам реновация в Москве?

В. Путин:

- Это масштабный проект, почти миллион человек должен быть вовлечен в эту программу. В ближайшие несколько лет на эти цели предусмотрено в Москве 400 млрд. рублей. Я знаю обо всех спорах и обо всех вопросах, во всяком случае, об основных вопросах, которые ставили перед московскими властями москвичи. На сегодняшний день, думается, основные озабоченности сняты, программа начала реализовываться. И очень рассчитываю, что до 2024 года и в последующем она будет реализовываться в интересах Москвы, в интересах москвичей теми темпами и в том качестве, которые правительство Москвы демонстрирует до настоящего времени. Сергей Семенович у нас на связи. Пожалуйста, Сергей Семенович.

С. Собянин, мэр Москвы:

- Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день! Хотел поблагодарить вас за поддержку в принятии федерального закона по реновации, этот закон действительно дает гарантии возможности переселения из ветхого жилья около миллиона москвичей. В настоящее время мы выпустили все необходимые нормативно-правовые акты и, как вы правильно сказали, обеспечили финансированием реализацию первого этапа программы. В городе началась масштабная работа по разработке градостроительной документации одновременно во всех районах реновации. Мы должны обеспечить комфортное проживание жителей и тех, кто подпадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной инфраструктуре, инженерной. Это очень важная работа. Помимо этого в настоящее время подобраны и начато проектирование и строительство на 250 так называемых стартовых площадках, которые и дадут толчок дальнейшей волне переселения. В этом году уже будет переселено около 10 тысяч москвичей и им будет предоставлено комфортное жилье. Так что спасибо огромное, мы будем делать все, чтобы программа была не только реализована, но реализована комфортно для граждан и были обеспечены все гарантии, заложенные в федеральном законе.

В. Путин:

- Спасибо , Сергей Семенович, желаю вам успехов, уверен, что программа будет реализована так, как вы ее задумали, но в завершение я бы хотел еще раз вернуться к тому, о чем уже говорил. А именно – это не значит, что вот в Москве эта программа будет реализовываться, а все остальные регионы останутся как бы без нашего внимания с точки зрения улучшения жилищных условий наших граждан, живущих на других территориях. Я вернусь к тому, что сказал. Мы должны выйти на общие объемы строительства в 120 миллионов кВ. м. и 5 миллионов человек должны будут иметь возможность улучшать свои жилищные условия. При этом ставка ипотеки должна снижаться до 8, лучше 7 процентов. Дополнительно к этому будем работать над привлечением новых оборудованных инфраструктурой земельных участков, будут предприниматься и ряд других шагов, в том числе, с точки зрения эффективной работы финансовых учреждений, банков, имеющих прямое отношение к этой сфере деятельности. Весь тот комплекс, в том числе и эффективная работа, на что я очень рассчитываю, губернаторского корпуса., позволит нам решать задачи жилищного строительства не только в столичных городах – в Москве, Петербурге - но и на всей территории Российской Федерации.

- Село Левокумка Ставропольского края. Год назад люди жаловались на общую беду, с которой столкнулись после прошлогоднего наводнения. Они не могли оформить компенсации за утерянное имущество и жилье. По итогам той прямой линии проблема благополучно разрешилась для большинства людей, но далеко не для всех. Проблема снова в документах. В этом году на прямую линию из села Левокумка обратились 17 семей. Больше года они вынуждены жить в домах, которые для проживания не пригодны.

Евгения Лаврик:

- 24 мая 2017 года наши домовладения пострадали от наводнения. С наступлением весны в доме появились лягушки. Моя дочь Настя с ними уже подружилась и играет. Появляются все новые трещины в доме. Когда сошла вода, к нам приходила комиссия. Выдали акты о том, что наше жилье является непригодным для проживания, стало аварийным в результате ЧС и опасным. Нас поставили в списки на жилищные сертификаты. Но нас вывели из этих списков ГЖС, объяснив тем, что мы с 2002 года находимся в нежилом фонде. Я оформляла этот дом в собственность в 2014 году. Дочку прописала в 2016 году. Никто мне не говорил, что мой дом находится в нежилом фонде. Мы платим за газ, за свет. Мы пытались в течение года попасть на прием к губернатору. Его помощницы говорили, что приема граждан нет. Неделю назад он нас услышал, приехал, обсудил нашу тему.

В. Путин:

- В целом проблемы подобного рода все-таки решаются, хотя и есть такие вопиющие случаи, о которых вы сейчас нам рассказали. Я, конечно, не знаю, в каком административном режиме там формулируют местные власти ваши жилищные условия, находится ваше жилище в жилом фонде или не находится. Но если ваш дом признали аварийным в силу стихийного бедствия, то, конечно, ваши проблемы должны решаться. Все остальное - это бюрократические отговорки и проволочки. Может быть, это связано с несогласованием действий между региональными властями и федеральными, включая МЧС. Потому что МЧС должно сказать, что все домостроения, включенные в список, соответствуют принятым решениям о предоставлении нового жилья или о выплате компенсации, и пропустить этот список либо отклонить. Если эти списки отклоняются, тогда региональные власти по каким-то причинам должны быстро, энергично внести изменения и добиться того, чтобы были получены средства из федеральных источников. Я хочу вас заверить, что в вашем конкретном случае мы поразбираемся, и я буду ждать по этому поводу доклада губернатора Ставропольского края. Но в целом эта система имеет более общий характер. Посмотрим на то, как выстроены взаимодействия между федеральными органами власти и региональными. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы обратили внимание на эту проблему, имея в виду и решение ее для вашей семьи. Но мы посмотрим, что можно и нужно усовершенствовать в целом. А по вашему конкретному случаю сейчас попросим высказаться губернатора.

В. Владимиров, губернатор Ставропольского края:

- Действительно, дом Евгении Лаврик, которым владел ее отчим, попал в 2002 году в зону затопления, в 2011 году решением суда он был возвращен в жилой фонд, отчим передал дом ей, а в 2017 году он попал в очередное наводнение, которое наше, к сожалению, трагическое, 2017 года. Сегодня документы нам возвращены, возвращены они 21 мая, по признаку выдачи раннее по данному адресу государственного жилищного сертификата. Владимир Владимирович, я с этим немножко не согласился, обратился в адрес министерства по чрезвычайным ситуациям, в адрес Минфина, в части того, чтобы данное обстоятельство не являлось причиной отказа для получения государственного жилищного сертификата. Помимо этой проблемы там действительно 17 человек, есть люди, которые добросовестно приобрели жилье, которое было ранее затоплено, но возвращено в жилищный фонд, и поэтому, конечно же, ваша помощь будет очень необходима для того ,чтобы мы пробили стену неполучения ГЖС и получили для этих 17 семей государственные жилищные сертификаты. Спасибо большое.

В. Путин:

- Давайте сделайте это быстро и в соответствии с предусмотренными регламентами. Безусловно, таким семьям нужно помочь и мы это сделаем.

- Владимир Владимирович, а как вы, кстати, относитесь к тому, что эти вопросы, которые по большому счету относятся к местной власти, а приходится включаться президенту…

В. Путин:

- Это не совсем так. Потому что здесь губернатор прав, это несостыковка, и я только что об этом сказал, между региональными властями и федеральными властями. Просто работать нужно энергично с обеих сторон.

- Меня зовут аАтем Холиков, я блогер. У меня вопрос, связанный с криптовалютой. Этот вопрос интересует всю молодежь. Будет ли у России какая-нибудь своя криптовалюта? Второй вопрос – будет ли это как-то контролироваться государством? В-третьих, считаете ли вы, что в ближайшем будущем криптовалюта полностью заменит наши обычные деньги?

В. Путин:

- Вопрос, который вы задали, задан несколько некорректно. Потому что своей криптовалюты у России не может быть по определению. Так же как не может быть своей криптовалюты в любой другой стране. Потому что если мы говорим о криптовалюте, то это то, что выходит за рамки национальных границ. Это первое.

Второе. У нас так называемый майнинг не регулируется, и мы, в общем и целом, относимся к этому очень аккуратно. В подавляющем большинстве стран криптовалюта не является средством расчетов. Эксперты говорят, где-то в Японии что-то отчасти применяется, но в других странах это не работает. Вы знаете отношение к так называемым криптовалютам со стороны Центрального банка РФ. Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, не могут быть средством накопления, и эти криптовалюты ничем не обеспечены. Все это говорит о том, что мы должны относиться к этому очень аккуратно, осторожно. Тем не менее, в мире такое явление имеет место быть, оно развивается. Мы должны внимательно анализировать, смотреть, что происходит, и посмотреть, на каком-то этапе как мы можем участвовать в этом процессе, как можем использовать это, для того чтобы в том числе, кстати говоря, и избегать всяких ограничений в сфере международной финансовой деятельности.

- Обратили внимание на блогеров. Потому что через нас, через нашу аудиторию можно обратить внимание и решить какие-то проблемы. Я живу рядом с лесом. Чувствую, насколько чистый воздух. Но как только я приезжаю в места большого скопления автомобилей, становится немножечко иначе дышать. Электрокары непопулярны у нас в России. В этом году было продано всего лишь 28 штук. Будут ли выделяться субсидии на электроавтомобили. Может быть, бесплатные парковки. Или даже отмена налогов.

В. Путин:

- Для решения вопросов, связанных с улучшением экологической обстановки, многие страны мира стимулируют развитие экологически чистых видов транспорта, в том числе и электромобилей. Мы видим, что в мире в этом отношении происходит. Для нас это имеет определенную специфику. Для того, чтобы произвести электроэнергию и подзаряжать электроавтомобиль, нужно иметь какой-то первичный источник. И в мире, как это ни парадоксально, больше всего для производства электроэнергии используется угля. А он далеко не самый экологичный вид первичного топлива. Для нашей страны, думаю, что и для многих других стран мира, первичным источником, гораздо более экологичным, является газ. Если уж и говорить об улучшении экологической ситуации в этой сфере, то нам нужно переходить на газомоторное топливо. И стимулировать развитие этого направления во всем мире. Здесь есть вопросы, связанные с организацией заправок. Это счетная позиция. Газпром этим занимается. В принципе, это находит поддержку и со стороны федерального правительства, со стороны регионов. Но этого совершенно недостаточно на сегодняшний день для того, чтобы этот вид транспорта внедрялся как экономически целесообразный. Очень многое будет зависеть от работы на местах, от работы в различных губерниях. К сожалению или к счастью, может быть, в некоторых странах количество заправок газомоторным топливом гораздо большее, чем у нас, а мы – страна, добывающая газ, являющаяся одним из лидеров по добыче газа, отстаем немного. Мы этим сейчас занимаемся и обязательно будем двигаться в этом направлении.

Продолжение следует.