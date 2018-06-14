В Госдуме ответили украинскому генералу на требование «все отдать»

СЕГОДНЯ 02:01 2018-06-14T02:02:06+03:00

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Украина считает, что ей все должны, в том числе и Россия. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, комментируя заявление бывшего замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко.

Последний выразил уверенность, что Россия «все отдаст», имея ввиду решение Стокгольмского арбитража по тяжбе «Газпрома» с «Нафтогазом».

«С учетом того, что мы проиграли два миллиарда, они нам должны по «Газпрому» отдать еще 2,5 миллиарда. Поэтому рано или поздно эти деньги должны будут нам вернуться», — сказал Романенко после того, как Киев направил в Международный суд ООН меморандум с обвинениями в «финансировании терроризма» и «расовой дискриминации» в адрес России.

Милонов в своем комментарии указал, что российская компания обжалует это решение, передает Федеральное агентство новостей.

«Честно говоря, я думаю, меморандумы, которые издаются украинской стороной, всерьез никто не рассматривает… Украина считает, что ей в принципе все должны. Самостоятельно Киев ничего производить не может, поэтому на Западе им должны, поскольку они бедные и им нужно помогать. Им должны, в том числе и мы», - сказал депутат.

По мнению Милонова, меморандум - всего лишь политический ход для внутренней политики, чтобы команда президента Украины Петра Порошенко могла показать, что предпринимает какие-то шаги и оправдаться перед народом. Но серьезных последствий для РФ не будет.

Депутат также назвал решение Стокгольского арбитража одиозным.

«Европейские партнеры захотели сделать так, чтобы мы заплатили деньги и поддержали их неудачный, рухнувший проект «Украина», — считает Милонов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, юристы российской компании направили жалобу в апелляционный суд Шавеции на решение шведского суда. Напомним, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставки газа Украине. А 28 февраля этого года — по тяжбе вокруг контракта на транзит топлива по украинской территории.