2018-06-14T14:10:02+03:00
Происшествия

Заключенный французской тюрьмы взял в заложники надзирателя

Ситуация была успешно разрешена посредством переговоров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заключенный захватил заложника в тюрьме на северо-востоке Франции‍Заключенный захватил заложника в тюрьме на северо-востоке Франции‍Фото: REUTERS
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Один из заключенных тюрьмы, расположенной во французской коммуне Вильнокс-ла-Гранд департамента Об, захватил в заложники надзирателя. Такое заявление сделали в администрации исправительного учреждения.

Инцидент произошел еще утром, в четверг, 14 июня. Злоумышленником оказался 21-летний заключённый, который отбывает срок за уголовное преступление, не связанное с терроризмом.

Сообщается, что молодой человек удерживал надзирателя в камере, угрожая заложнику вилкой, и требовал перевести его в другую тюрьму.

По данным издания Ouest France, к настоящему момент ситуацию удалось разрешить. С заключенным смогли договориться прибывшие на место инцидента сотрудники региональной группы вмешательства Национальной жандармерии Франции.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, буквально несколько дней назад заложников захватили также в Париже. Неизвестный мужчина удерживал в здании трех человек, среди которых была беременная женщина. Злоумышленника удалось обезвредить и задержать. Никто из заложников не погиб.

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