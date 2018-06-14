2018-06-14T16:34:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Россия - Саудовская Аравия: Федор Смолов начнет в атаке россиян поединок открытия ЧМ-2018

Стал известен стартовый состав нашей команды на стартовый матч ЧМ-2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России начнет чемпионат мира 2018 матчем против Саудовской Аравии.Сборная России начнет чемпионат мира 2018 матчем против Саудовской Аравии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 14 июня, сборная России по футболу откроет чемпионат мира 2018 матчем против Саудовской Аравии. Тренерский штаб нашей команды во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на первую игру турнира.

Полностью состав нашей команды выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев, Федор Смолов.

Фото: twitter.com/TeamRussia

Фото: twitter.com/TeamRussia

Отметим, что всего же выйти на игру чемпионата мира может любой из 23 футболистов, попавших в заявку на турнир. Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча открытия Чемпионата мира по футболу-2018 Россия - Саудовская Аравия.

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