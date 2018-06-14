Путин оценил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 16:03 2018-06-14T16:03:44+03:00

Президент США Дональд Трамп и северокорейских лидер Ким Чен Ын 12 июня на встрече в Сингапуре Фото: REUTERS

Глава российского государства подчеркнул важность начавшегося переговорного процесса между непримиримыми еще недавно врагами

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Российский президент Владимир Путин дал оценку состоявшемуся накануне в Сингапуре американо-северокорейскому саммиту с участием глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Президент России поприветствовал реальное начало диалога между двумя непримиримыми соперниками и отметил, что начавшийся переговорный процесс снижает общий уровень напряжения вокруг всего Корейского полуострова.

«Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи товарища Ким Чен Ына и президента Соединённых Штатов Америки господина Трампа. Это только первый шаг на пути к полноформатному урегулированию. Но благодаря доброй воле обоих лидеров сделан этот шаг. Безусловно, это создаёт условия для дальнейшего движения вперёд», — цитирует РИА Новости Путина.

Глава российского государства подчеркнул, что снижение уровня напряженности в регионе возможно только дипломатическими методами. Что и продемонстрировали американская и северокорейская стороны.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына, которую еще задолго до ее начала окрестили исторической, состоялась 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре. По результатам пятичасовых переговоров, которые прошли в конструктивном и дружеском ключе, оба лидера подписали совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова, с гарантиями безопасности со стороны Вашингтона.