Дональд Трамп заключил с Ким Чен Ыном соглашение: что дальше

СЕГОДНЯ 13:48 2018-06-12T14:16:11+03:00

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От ненависти до любви — один шаг. Именно его сделали навстречу друг другу Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Сегодня в Сингапуре прошла их историческая встреча. По итогам переговоров лидеры США и КНДР подписали всеобъемлющий документ. В нем Штаты гарантируют безопасность для Северной Кореи, а Ким Чен Ын подтверждает свою приверженность плану полной денуклеаризации Корейского полуострова. Далее следуют четыре пункта соглашения:

1. США и КНДР обязуются установить новые американо-северокорейские отношения в соответствии с желанием мира и процветания народов двух стран.

2. Соединенные Штаты и КНДР будут совместными усилиями строить прочный и стабильный мир на Корейском полуострове.

3. Подтверждение Пханмунджомской декларации от 27 апреля 2018 года, в которой КНДР обязуется провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

4. США и КНДР взяли на себя обязательства по возвращению останков военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных.

Дональд Трамп заключил с Ким Чен Ыном соглашениеФото: REUTERS

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА НЕДОПУСТИМА

- КНДР заинтересованы в том, чтобы американцы прекратили вмешиваться в их внутренние дела, а также перестали совершать военные провокации близ Северной Кореи, - рассказал «КП» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Евгений Ким. - Ким Чен Ын хочет быть уверенным, что после денуклеаризации Пхеньяна он не столкнется с проникновением ядерного оружия на территорию Южной Кореи. Дело в том, что хоть США и не держат там свое ядерное оружие на постоянной основе, тем не менее, атомные подлодки и авианосцы ВС США регулярно заходят в южнокорейские территориальные воды. Туда также постоянно наведываются американские стратегические бомбардировщики - носители ядерного оружия. Вот этого северокорейский лидер не хочет видеть у своих границ.

От ненависти до любви — один шаг. Именно его сделали навстречу друг другу Дональд Трамп и Ким Чен ЫнФото: REUTERS

США НИЧЕГО НЕ МОГУТ ГАРАНТИРОВАТЬ

- Потому что, во-первых, Пхеньян сам может за себя постоять, - говорит кореевед Константин Асмолов. - А, во-вторых, главная цель Кима — добиться гарантий от следующего страхового случая. То есть, условно, если следующим президентом США становится Хиллари Клинтон, которая возьмет и аннулирует все договоры, достигнутые ее предшественником. Как сделал Трамп с иранской ядерной сделкой. И Пхеньян регулярно сталкивался с этим: Клинтона сменил Буш, Буша Обама, и каждый раз договоренности, существовавшие в конце правления одного президента, фактически отменялись другим.

ВСТРЕЧА В СИНГАПУРЕ — ЭТО ПРИЗНАНИЕ КНДР

- Обоим лидерам нужен был пропагандистский успех. И они его получили, - уверен политолог Дмитрий Евстафьев. - При этом мы стали свидетелями глобального политического признания Северной Кореи. Такое происходит впервые. Говорить о каких-то результатах пока рано, но думаю, что кризисных всплесков в отношениях между США и КНДР в ближайшее время не будет.

Обоим лидерам нужен был пропагандистский успех. И они его получилиФото: REUTERS

ЕЩЕ МНЕНИЕ: ТРАМП ОБУЗДАЛ ХАОС

- Американский президент демонстрирует абсолютно новую политику, которая требует особых оценок, - считает писатель Александр Проханов. - Дональд Трамп показал, как создавать управляемый хаос и в недрах этого хаоса решать проблемы. Он сначала страшно хаотизировал положение внутри страны. Потом он хаотизировал отношения с КНДР, доведя ситуацию чуть ли не до войны. Затем он с этой, казалось бы, трагической высоты стремительно спикировал в дружбу. Что дальше? Благодаря этим первым шагам жизнь в Северной Корее станет чуть-чуть более открытой. Кто-то говорит, что Ким Чен Ын обманет, но мне так не кажется. Он не тот человек, который стал бы впустую тратить свое время. Он политик-мечтатель. Он хочет пойти дальше своего отца и деда. Ким хочет реформ, потому что понимает, что без реформ они задохнутся.

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