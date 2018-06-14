2018-06-14T18:22:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Первый гол чемпионата мира по футболу 2018 забил Юрий Газинский

Полузащитник "Краснодара" отличился на 11-й минуте игры Россия-Саудовская Аравия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Юрий Газинский забил первый гол чемпионата мира по футболу.Юрий Газинский забил первый гол чемпионата мира по футболу.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" проходит матч открытия чемпионата мира по футболу Россия - Саудовская Аравия. Уже в самом начале поединка был забит первый гол. На 11-й минуте игры отличился полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский.

Все началось с идеального навеса в исполнении Александра Головина. И Газинский, "повиснув" на защитнике сборной Саудовской Аравии, отправил мяч в сетку ворот соперников. Этот гол войдет в историю как первый гол чемпионата мира по футболу 2018.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.

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