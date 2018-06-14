Белый дом не комментирует заявления Трампа о российском Крыме

14 Июнь 23:59 2018-06-15T00:00:06+03:00

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В Белом доме отказываются комментировать информацию о том, что на саммите G7 американский лидер Дональд Трамп заявлял, что считает Крым российской территорией. Представитель резиденции президента США Сара Сандерс заявила, что не слышала ничего подобного.

«Я не знаю ни о каких подобных заявлениях», - сказала она журналистам.

По ее словам, она не участвовала в подобном разговоре и не может его комментировать, передает Интерфакс.

Как рассказывал сайт kp.ru, американские СМИ сообщили, что вслед за призывом вернуть Россию в «Большую восьмерку», Дональд Трамп снова шокировал коллег признанием Крыма территорией России. В качестве аргумента он заявил, что жители полуострова говорят по-русски.К тому же, глава Белого дома назвал Украину «одной из наиболее коррумпированных стран в мире». Трамп также не упустил возможности уколоть предшественника, сказав что «именно Обама допустил присоединение Крыма к России.