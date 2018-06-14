Трамп назвал Крым российским

СЕГОДНЯ 19:33 2018-06-14T20:24:47+03:00

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Вслед за призывом вернуть Россию в «большую восьмерку», Дональд Трамп снова шокировал коллег признанием Крыма территорией России. Как пишет американский портал Buzzfeed со ссылкой на свои дипломатические источники, президент США аргументировал свою позицию тем, что люди на полуострове разговаривают на русском языке. К тому же, глава Белого дома назвал Украину «одной из наиболее коррумпированных стран в мире». Трамп также не упустил возможности уколоть предшественника, сказав что «именно Обама допустил присоединение Крыма к России.

- Ранее неоднократно появлялись фейки, призванные поссорить Трампа с его окружением, - говорит политолог-американист Сергей Судаков. - Сам Трамп много раз заявлял, что он непоколебим в отношении Крыма, и что это украинская земля. Поэтому нет никаких оснований полагать, что Buzzfeed пишет правду. Ну или что осведомители портала не врут.

Если состоится встреча Трампа и Путина, подобная риторика резко снижает переговорную позицию американского лидера. И ему этого не простит Конгресс. Так что сомневаюсь, что прагматичный Трамп действительно признал Крым российским.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Я не знаю, что именно написали в Buzzfeed, и насколько этому можно верить, но, когда Трамп предложил вернуть Россию в G8, он фактически подал сигнал Москве, что Крым русский (Россию исключили из формата как раз за воссоединение с полуостровом - Ред.), - рассказал «КП» политолог Александр Домрин. - Президент США как бы намекает, что он с Россией, и что Россия - равный игрок. В то время, как европейские страны просто «шестерки». И это очень хорошо видно на фотографии с саммита G7, где Трамп сидит, а все стоят.

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