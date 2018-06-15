Аэропорт Киева возобновил работу после аварии самолета при посадке

СЕГОДНЯ 01:21 2018-06-15T01:22:14+03:00

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В Киеве Международный аэропорт «Киев» имени. Сикорского (Жуляны) был закрыт с до полуночи 14 июня из-за аварии с приземлившимся самолетом. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что работа уже возобновлена.

Ранее сообщалось, что самолет компании Bravo Airways при посадке и торможении на мокром асфальте развернуло и вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер выполнял рейс 4406 Анталия-Киев. На борту находились 169 пассажиров, никто из них не пострадал.

Людей с самолета эвакуировали и разместили в терминале в зале прилета. На месте работает аварийно-спасательная бригада. Изначально аэропорт должен был быть закрыт до 1:00 пятницы 15 июня, передает Интерфакс.