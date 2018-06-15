2020-04-08T12:10:38+03:00
Спорт

Дзагоев не сможет играть за сборную две недели

Полузащитник повредил мышцу задней поверхности бедра
Юлия ДИВЕЕВА
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Алан Дзагоев выбыл из сборной из-за травмы на две неделиАлан Дзагоев выбыл из сборной из-за травмы на две неделиФото: REUTERS
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Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев выбыл из игры в первом тайме стартового матча чемпионата мира 2018 года. Спортсмен не сможет играть на национальную команду примерно две недели. Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.

«Пока диагноза нет, но, наверное, он выбыл на две недели. Впереди обследование», - цитирует слова Прядкина ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, на 22-й минуте игры с командой Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники» полузащитник ЦСКА во время атаки нашей команды внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали наши доктора, чтобы оказать быструю оперативную помощь. Позже выяснилось, что Дзагоев повредил мышцу задней поверхности бедра.

Российская сборная, тем не менее, разгромила соперников со счетом 5:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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