Дзагоев не сможет играть за сборную две недели
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев выбыл из игры в первом тайме стартового матча чемпионата мира 2018 года. Спортсмен не сможет играть на национальную команду примерно две недели. Об этом сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.
«Пока диагноза нет, но, наверное, он выбыл на две недели. Впереди обследование», - цитирует слова Прядкина ТАСС.
Как ранее писал сайт kp.ru, на 22-й минуте игры с командой Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники» полузащитник ЦСКА во время атаки нашей команды внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали наши доктора, чтобы оказать быструю оперативную помощь. Позже выяснилось, что Дзагоев повредил мышцу задней поверхности бедра.
Российская сборная, тем не менее, разгромила соперников со счетом 5:0.
ИСТОЧНИК KP.RU