Сборную Саудовской Аравии накажут за поражение в матче с Россией

СЕГОДНЯ 08:56 2018-06-15T08:56:10+03:00

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Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за провальный матч против команды России в матче открытия чемпионата мира. Такое заявление сделал глава федерации футбола королевства Адель Иззат.

"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", - сказал он.

Иззат подчеркнул, что в рамках подготовительной программы спортсмены учились преодолевать страх перед сильными командами при игре на их территории, но им это, похоже, не помогло. Теперь же вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави будут подвергнуты взысканию.

Между тем, глава саудовского комитета по спорту Турки Аль аш-Шейх был по-настоящему разочарован поражением. По словам руководителя, футболисты "очернили" его лицо.

"И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров, но, к сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение", - передает ТАСС со ссылкой на аш-Шейха.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в четверг, 14 июня, сборная России разгромила соперников из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Матч открытия мирового первенства состоялся на московском стадионе "Лужники".

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