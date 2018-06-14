Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 5:0

СЕГОДНЯ 20:00 2018-06-14T21:03:48+03:00

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Все страна, можешь выдыхать. Сборная России не слабее 67-й команды мира. Мы сами себя старательно пугали несколько недель, но в первом матче домашнего чемпионата наша команда прекратила истерику и спокойно размазала сборную Саудовской Аравии - 5:0.

Праздник на трибунах стадиона "Лужники".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По трибунам неслось давно забытое сборной России «Молодцы!, Молодцы!». Когда в последний раз такое слышали наши игроки? В 2012-м, когда на Евро громили Чехию? Или даже в 2008-м, когда с Хиддинком дошли до «бронзы» чемпионата Европы? Это победа важна, она необходима была, чтобы вновь поверить в свои силы. Но следующий соперник – Египет. 19 июня надо сделать второй и пожалуй главный шаг к 1/8 финала домашнего ЧМ-2018. И это будет сложнее.

140 млн тренеров

Чемпионат мира – это такое время, когда в стране появляется 140 млн тренеров. Они лучше всех, и уж точно лучше тренерского штаба, знают, через какие зоны надо атаковать сборной России и кто из центральных защитников должен играть в паре с Игнашевичем. И все они с нетерпением ждали стартового состава нашей команды на мат открытия.

Эпизод игры россиян со сборной Саудовской Аравии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Точно такой же, как и на Турцию, - выдохнуло каждое второе кресло стадионов «Лужников».

- В четыре защитника будем играть, - выдало авторитетное мнение каждое пятое.

- …. – непечатно выдало каждое седьмое. Они всегда так выдают, с кем бы и где бы сборная России не играла. Сейчас они тыкали в фамилию Газинского в составе: почему он? Почему его взял Черчесов в сборную? Почему не Денисова? Почему не Глушакова?..

В общем все было правда. Мы играли тем же составом, в четыре защитника, с Федором Смоловым на острие атаки, и с Аланом Дзагоевым в роли второго нападающего. И ответ про Газинского нашелся уже на 11-й минуте. Но сначала были эти 11 минут нервов.

Станислав Черчесов может быть доволен результатом первой игры чемпионата.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдруг рейтинг ФИФА не врет?

Это нельзя было назвать цельной картиной. Детали, одна за другой, наслаивались друг на друга. И началось все еще до стартового свистка. Вот девочка, одна из тех детей, что выводила футболистов сборной Саудовской Аравии, оказалась на коленях в молитвенном жесте… Вот огромный российский флаг в четверть трибуны с надписью «За нас, за всех, за каждого». Вот Акинфеев с девочкой в инвалидной коляске… И нервы. Вдруг все пойдет не так, вдруг рейтинг ФИФА, где мы 70-е, не врет и мы действительно слабее 67-й командой мира?

Сборная России перед началом игры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И стадион нервничал всеми трибунами. Он то взрывался призывом «Россия! Россия!». То тревожно гудел, не зная как поддерживать команду, как дать ей знать, что он с нею. Это давно известная проблема российской сборной – у ее трибун нет своей песни, нет своего узнаваемого во всем мире стиля. А это тоже важно.

И так было первых 11 минут. В них уместилось по паре полуопасных моментов и какие-то угловые у ворот Саудовской Аравии. Но нужен был какой-то ход, чтобы наконец дать понять, кто тут должен выигрывать. И игрок, который даст это понять.

Где этот парень?

«Who is Golovin?!» - бедные иностранные фотографы и операторы еще преде матчем в панике метались в подтрибунных помещениях и приставали ко всем русскоязычным с этим животрепещущим вопросом. Когда им показывали на молодого человека с модной (который и был Головин), они отказывались в это верить и переспрашивали снова и снова.

А все русскоязычные, наконец, понимали, кто в нашей сборной настоящая звезда. Смолов? – Нет. Акинфеев? – Нет. Дзюба – да бог с вами. Golovin!

Александр Головин с мячом.Фото: REUTERS

О том, что Golovin может перейти в «Ювентус» трубят итальянские газеты. Британские таблоиды сообщают, что полузащитника ЦСКА якобы просматривает Жозе Моуринью. Во Франции убеждают, что «Монако» готов подписать контракт с парнем хоть сегодня вечером. А британские журналисты цокали английскими языками: какая хорошая фамилия «GoalWin» - «Гол» и «Победитель» в переводе на русский.

А Россия ждала, что Головин для начала должен у себя в стране быть победителем и забивать голы. Он начал с голевой передачи.

Вы хотели знать, зачем тут Газинский?

Это случилось на 11-й минуте. После розыгрыша углового мяч подхватил как раз Головин, и отличной передачей отправил его на голову партнеру, и тому сталось пробить точно – 1:0. Кто был этим партнером? Тот самый Юрий Газинский – самый неодназначный выбор Черчесова перед этим чемпионате мира.

Юрий Газинский (крайний слева) празднует забитый им первый гол российской дружины.Фото: REUTERS

Этот гол был правильный. Этот гол был забит по науке: сборная Саудовской Аравии – самая маленькая на этом турнире, ее средний рост – 176,2 см. Эта сборная обречена пропускать после борьбы на «втором этаже». И этот гол был важен для сборной России, чтобы после недель жесточайшего прессинга от своей же страны понять, что она делает все правильно.

Черышев и шедевр

Почти сразу же мы должны были забивать второй – голкипер Саудовской Аравии вытащил рикошетный удар из-под перекладины, на 38-й минуте, когда убегали в контратаку «три в три» - еще один. И даже травма Дзагоева на ровном месте не могла испортить этого настроя. Все могло испортить другое – то, что мы никак не можем забить еще. А преимущество в один мяч – это опять нервы, опять страх.

Дмитрий Черышев вышел на замену и дважды поразил ворота саудовцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но в самом конце первого тайма была решена и эта проблема. Второй гол тоже был забит при участии Головина и Зобнина: оба здорово поучаствовали в атаке. Но главным героем стал все таки другой игрой – Денис Черышев, тот самый, которого выпустили на замену травмированному Дзагоеву. Получив мяч на углу вратарской, он изящно на замахе отправил за лицевую защитника и всадил мяч в ближнюю «девятку» - 2:0.

Путин и принц

Второй тайм надо было провести так, чтобы не перечеркнуть впечатление от первого. Но в середине его россияне дали поднять голову Саудовской Аравии. Те забрали мяч под свой контроль и даже зажгли пару пожаров в штрафной Акинфеева. Чтобы встряхнуть команду на поле появился Далер Кузяев, а потом и Артем Дзюба. И чуть ли не первым касанием форвард отправил мяч в ворота. И снова головой. И снова голевую передачу скальпелем вырезал Александр Головин – три гола после трех его передач!

А дальше камеры выхватили два отличных эпизода. Дзюба побежал к Черчесову, и тот приложив руку к голове, по-воинскому отдал честь игроку – тому самому, о конфликтах с которым говорила вся страна. А Владимиру Путину в правительственной ложе тем временем пришлось виновато разводить руками перед наследным принцем Саудовской Аравии ибн Салманом – 3:0 это уже неприлично. Но был еще и четвертый гол – от того же Черышева красивым ударом внешней стороной стопы. А потом еще и ювелирно исполненный штрафной Головиным! 5:0!

Но давайте признаемся сами себе: это была техническая победа. Мы должны были выигрывать у Саудовской Аравии в первом матче своего чемпионата мира. Иначе бы потеряли всякой уважение к своему же футболу, а истерика самоуничижения окончательно размазала сборную. Но это только первый шаг. Нужно сделать два следующих – 19 июня в матче с Египтом, и 25 июня с Уругваем. Они как раз завтра играют между собой.

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