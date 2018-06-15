2018-06-15T09:09:45+03:00
Экономика

ЦБ лишил банк "Воронеж" лицензии на осуществление операций

Кредитная организация скрывала свое реальное финансовое положение и проводила "теневые" валютно-обменные процессы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Банк России отозвал лицензию у банка "Воронеж"Банк России отозвал лицензию у банка "Воронеж"Фото: Анастасия Осипова
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Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Воронеж". Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора в пятницу, 15 июня.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Банк Воронеж", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, пытаясь скрыть свое реальное финансовое положение, банк неоднократно проводил операции по замещению активов, что привело к образованию значительного объема активов сомнительного характера. Также были зафиксированы признаки "теневых" валютно-обменных процессов, которые не отражались в отчетности.

Кроме того, в июне этого года "Воронеж" проводил сделки с имуществом, направленные на вывод активов с реальным ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 6 июня ЦБ также отобрал лицензию у ростовского "Русского Национального Банка".

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