2018-06-15T09:26:27+03:00
Политика

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России особо отметил усилия верующих по сохранению межнационального и межрелигиозного мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поздравил проживающих в нашей стране мусульман с праздником Ураза- байрам, который завершает месяц обязательного поста - Рамадан.

Глава государства отметил важность приобщения молодежи к обычаям и традициям своих предков, а также поблагодарил верующих за плодотворную подвижническую работу в этом направлении. Он подчеркнул, что такие усилия заслуживают "самого глубокого уважения и поддержки".

"Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких. Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, уделяют неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей, делам благотворительности и просвещения", - говорится в поздравительной речи Путина, текст которой опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, российские мусульмане на протяжении многих лет заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира в нашей стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в этом году в намазе приняли участие более 250 тысяч жителей и гостей столицы. Только около Соборной мечети собрались примерно 120-130 тысяч человек.

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