Посол Сербии в Москве отметил высокий уровень мастерства российской сборной на ЧМ-2018
Россия великая спортивная держава. И то, что она 14 июня сотворила на поле московского стадиона «Лужники», обыграв в стартовом матче ЧМ-2018 по футболу сборную Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0 - достойное тому подтверждение. Об этом заявил посол Сербии в Москва Славенко Терзич.
В разговоре с журналистами дипломат отметил непревзойденное качество игры российской футбольной дружины, слаженный командный дух. При этом, Терзич не преминул добавить, что ждет такого же фееричного выступления и от сербской сборной, которая так же отобралась на мундиаль и скоро проведет свой первый матч.
"Для меня это особенный турнир, ведь Сербия отобралась в финальную стадию чемпионата мира. Буду болеть за нашу команду и надеюсь, наши футболисты хорошо подготовились к турниру и смогут пройти в четвертьфинал, а может, и дальше. Но я хочу пожелать успехов и российской сборной", — заявил Славенко Терзич в интервью газете «Известия».
Дипломат особо отметил, футболисты сербской сборной и их фанаты чувствуют себя в России "как дома". Что, в свою очередь, указывает на самый высокий уровень организации соревнования и традиционного российского гостеприимства.
Чемпионат мира по футболу-2018 в России стартовал 14 июня матчем хозяев турнира со сборной Саудовской Аравии. Россияне победили, разнеся соперника в пух и прах со счетом 5:0.