Посол Сербии в Москве отметил высокий уровень мастерства российской сборной на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 10:56 2018-06-15T10:56:31+03:00

Славенко Терзич пожелал своей команде сражаться на поле также, как это делают русские

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Россия великая спортивная держава. И то, что она 14 июня сотворила на поле московского стадиона «Лужники», обыграв в стартовом матче ЧМ-2018 по футболу сборную Саудовской Аравии с разгромным счетом 5:0 - достойное тому подтверждение. Об этом заявил посол Сербии в Москва Славенко Терзич.

В разговоре с журналистами дипломат отметил непревзойденное качество игры российской футбольной дружины, слаженный командный дух. При этом, Терзич не преминул добавить, что ждет такого же фееричного выступления и от сербской сборной, которая так же отобралась на мундиаль и скоро проведет свой первый матч.

"Для меня это особенный турнир, ведь Сербия отобралась в финальную стадию чемпионата мира. Буду болеть за нашу команду и надеюсь, наши футболисты хорошо подготовились к турниру и смогут пройти в четвертьфинал, а может, и дальше. Но я хочу пожелать успехов и российской сборной", — заявил Славенко Терзич в интервью газете «Известия».

Дипломат особо отметил, футболисты сербской сборной и их фанаты чувствуют себя в России "как дома". Что, в свою очередь, указывает на самый высокий уровень организации соревнования и традиционного российского гостеприимства.

Чемпионат мира по футболу-2018 в России стартовал 14 июня матчем хозяев турнира со сборной Саудовской Аравии. Россияне победили, разнеся соперника в пух и прах со счетом 5:0.