Путин и Нетаньяху обсудили по телефону координацию действий по Сирии

СЕГОДНЯ 17:27 2018-06-15T17:27:25+03:00

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В пятницу, 15 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны выразили готовность усиливать координацию действий по Сирии, в том числе по борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы. С обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что Путин и Нетаньяху пришли к соглашению о контактах на различных уровнях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, политики обсуждали сирийское урегулирование в конце мая. До этого Нетаньяху принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.