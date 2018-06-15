2018-06-15T17:27:25+03:00
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону координацию действий по Сирии

Входе разговора стороны условились о контактах на различных уровнях
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 июня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны выразили готовность усиливать координацию действий по Сирии, в том числе по борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы. С обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что Путин и Нетаньяху пришли к соглашению о контактах на различных уровнях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, политики обсуждали сирийское урегулирование в конце мая. До этого Нетаньяху принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинский генерал предложил выкопать канал и «отрезать» Крым
Климкин: Украина намерена испортить праздник футбола в России
Трамп планирует позвонить лидеру КНДР в воскресенье
Дворкович заявил о намерении баллотироваться на пост президента FIDE
Украина получит от США пулеметы для нового боевого модуля
Юрий Жирков из-за ушиба голени два дня будет тренироваться по индивдуальной программе
Россельхознадзор уточнил какие животные попали под запрет на ввоз из Армении в Россию
Матч Марокко - Иран: Сердар Азмун появится в стартовом составе сборной Ирана
Матч Марокко - Иран: Буссуфа с первых минут начнет игру в составе команды Марокко
Трамп: Обама был готов начать войну с КНДР
Предрасположенность к развитию аутизма и шизофрении можно выявить еще до рождения
Премьер-министр Израиля пожелал всем участникам ЧМ-2018 по футболу побед
В России начинает действовать механизм внесудебной блокировки онлайн-магазинов алкоголя
Набиуллина прогнозирует незначительное влияние ЧМ-2018 на инфляцию в России