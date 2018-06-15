Трамп планирует позвонить лидеру КНДР в воскресенье

СЕГОДНЯ 18:05 2018-06-15T18:05:54+03:00

Президент США заявил, что у него "очень хорошие" отношения с Ким Чен Ын

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить главе КНДР Ким Чен Ыну в воскресенье, 17 июня.

"Я собираюсь позвонить в Северную Корею", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, как он проведет День отца 17 июня. Беседа с представителями СМИ состоялась на лужайке у Белого дома, трансляцию вели местные телеканалы.

По словам президента США, у него сложились "очень хорошие" отношения с Ким Чен Ыном.

"Я дал ему свой прямой номер, теперь он может позвонить мне, если у него возникнут трудности. Я могу позвонить ему, у нас есть связь. Это очень хорошо", - сказал американский лидер.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Стороны подписали совместный документ, в котором Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.