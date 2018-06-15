Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы продления сделки ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ обстоятельства продления сделки ОПЕК+.
"В ходе совещания президент информировал участников о состоявшемся 9-10 июня саммите ШОС в Китае, а также о своих контактах с зарубежными лидерами на полях этого форума", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что вопрос продления сделки ОПЕК+ был рассмотрен на фоне переговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
"Обсуждались также актуальные вопросы социально-экономического развития России", - добавил представитель Кремля.
В совещании Совбеза приняли участие глава правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев и другие руководители министерств и ведомств.