2018-06-14T17:56:44+03:00
Политика

Путин — саудовскому принцу: Не могу пожелать успеха вашей команде

Президент России провел рекордное число международных встреч за два дня
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
Поделиться:
Москва. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССМосква. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Кремле. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

- Вы знаете, как тепло мы к вам относимся, но, думаю, поймёте меня: я не могу пожелать успеха сегодня вашей команде, - обратился Владимир Путин к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду. - Победит сильнейшая команда. Мы выступаем за честный, открытый, красивый спорт. В любом случае будем вместе с вами любоваться мастерством и игрой наших спортсменов.

Встреча с принцем в Кремле была уже девятой двусторонкой за два дня для президента России, без устали принимающего гостей открывающегося вот-вот чемпионата мира по футболу. В представительском кабинете побывали президент Азербайджана и премьер Армении, президент Руанды и президент Боливии. Перед гостем из Саудовской Аравии из кабинета вышел председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом. 90-летний аксакал мировой политики привез Путину личное письмо от Ким Чен Ына.

Все как один поздравляли президента России с началом мундиаля и желали успешного проведения. А саудовский принц совсем не расстроился из-за слов Путина, для него возможность поговорить с главой России и обсудить нефтедобычу и совместные инвестиции была важнее голов и очков.

- Что касается сегодняшней встречи наших сборных – пусть победит сильнейший, - заявил принц. - Как бы ни закончился матч, мы всё равно будем довольны, потому что мы благодаря нашей совместной работе достигаем успехов в различных областях. Если даже мы проиграем, мы привезём с собой политический, экономический переговорный капитал в свою страну. Если выиграем, это будет плюс к нашим достижениям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Владимир Жириновский: Крымский мост и футбольный чемпионат украинцы не тронут - иначе от ответа не очухаются!
В эфире Радио «КП» лидер ЛДПР и экс-кандидат в президенты России рассказал, чего ждать от нового правительства России, и будут ли новые обострения с Киевом, Лондоном и Вашингтоном
Новости 24
Половина безработных россиян оказались молодыми людьми
Алан Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия
Речь Владимира Путина на ЧМ-2018: Президент приветствовал болельщиков Чемпионата мира в России
Первый гол чемпионата мира по футболу 2018 забил Юрий Газинский
Украина откроет восемь визовых центров в России
Германия арендует у Израиля беспилотники на 1 млрд евро
СМИ: Баварский ХСС пригрозил Меркель выйти из единой парламентской фракции с ХДС
Прощание со Станиславом Говорухиным состоится 16 июня
Аршавин пренебрег игрой своей команды и отправился смотреть ЧМ-2018
Трое россиян подрались в самолете рейса Москва-Ереван
Во Франции предотвратили запланированный теракт
В Минобороны Турции назвали шантажом требования США отказаться от покупки С-400
Владимир Путин и саудовский принц готовы сотрудничать во всем, кроме футбола
Россия - Саудовская Аравия: Федор Смолов начнет в атаке россиян поединок открытия ЧМ-2018
Европарламент потребовал от России немедленно освободить Сенцова
Главу Минсельхоза Оренбургской области задержали по делу о хищении бюджетных средств
СК записал видеоролик к ЧМ-2018 в поддержку сборной РФ
Путин оценил итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына