Матч Марокко - Иран: первый тайм встречи завершился вничью 0:0

СЕГОДНЯ 19:03 2018-06-15T19:03:29+03:00

Сборные Марокко и Ирана играют в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

Команды не смогли поразить ворота друг друга в стартовые 45 минут встречи

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В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" завершился первый тайм матча Марокко - Иран. Это встреча в рамках 1 тура чемпионата мира по футолу в группе B.

Не принесли забитых голов первые 45 минут поединка сборных Марокко и Ирана на стадионе в Санкт-Петербурге. Счет по итогам первого тайма - 0:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Марокко - Иран.