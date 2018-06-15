Матч Марокко - Иран: первый тайм встречи завершился вничью 0:0
Команды не смогли поразить ворота друг друга в стартовые 45 минут встречи
Сборные Марокко и Ирана играют в Санкт-Петербурге.Фото: REUTERS
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В Санкт-Петербурге на стадионе "Крестовский" завершился первый тайм матча Марокко - Иран. Это встреча в рамках 1 тура чемпионата мира по футолу в группе B.
Не принесли забитых голов первые 45 минут поединка сборных Марокко и Ирана на стадионе в Санкт-Петербурге. Счет по итогам первого тайма - 0:0.
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