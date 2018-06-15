2018-06-15T19:53:46+03:00
Умные вещи

Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору

Он считает, что незаконно блокировать IP-адреса по старым решениям судов и Генпрокуратуры
Александра БУРОВА
Поделиться:
Владелец прокси-сервиса TgVPN подал иск к РоскомнадзоруВладелец прокси-сервиса TgVPN подал иск к РоскомнадзоруФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владелец прокси-сервиса TgVPN (бесплатный сервис для обхода блокировки Telegram) Владислав Здольников подал иск к Роскомнадзору. Он требует признать действия по блокировке IP-адресов, которые использует сервер - незаконными. Заявление в Арбитражный суд Москвы подали в среду 13 июня.

Здольников просит суд признать, что Роскомнадзор незаконно заблокировал принадлежащие TgVPN доменные имена и сетевые адреса, исключить их из реестра запрещенных ресурсов и разрешить доступ к ним. Защита сервиса уверена, что действия ведомства приводят к нарушению прав доверителя и финансовому ущербу.

Саркис Дарбиян (ведущий юрист, адвокат, представляющий интересы истца в суде) заявил, что сервис TgVPN делает намного больше для того, чтобы защитить приватность своих пользователей, чем все российские органы исполнительной власти.

Напомним, что 13 апреля Таганский районный суд вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, удовлетворив при этом иск Роскомнадзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное
Матч Марокко - Иран: автогол Амбарата принес победу иранской команде 1:0
Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин
Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку
Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы
В НИИ Склифосовского в Москве попал первый иностранец во время ЧМ-2018
Матч Марокко - Иран: первый тайм встречи завершился вничью 0:0
Трамп: президент Обама "потерял" Крым
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы продления сделки ОПЕК+
В Гибралтарском проливе спасли 307 мигрантов
Украинский генерал предложил выкопать канал и «отрезать» Крым
Климкин: Украина намерена испортить праздник футбола в России
Трамп планирует позвонить лидеру КНДР в воскресенье
Дворкович заявил о намерении баллотироваться на пост президента FIDE
Украина получит от США пулеметы для нового боевого модуля
Юрий Жирков из-за ушиба голени два дня будет тренироваться по индивдуальной программе
Россельхознадзор уточнил какие животные попали под запрет на ввоз из Армении в Россию
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону координацию действий по Сирии
Матч Марокко - Иран: Сердар Азмун появится в стартовом составе сборной Ирана
Матч Марокко - Иран: Буссуфа с первых минут начнет игру в составе команды Марокко
Трамп: Обама был готов начать войну с КНДР
Предрасположенность к развитию аутизма и шизофрении можно выявить еще до рождения
Премьер-министр Израиля пожелал всем участникам ЧМ-2018 по футболу побед
В России начинает действовать механизм внесудебной блокировки онлайн-магазинов алкоголя
Набиуллина прогнозирует незначительное влияние ЧМ-2018 на инфляцию в России