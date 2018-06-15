Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору

СЕГОДНЯ 19:53 2018-06-15T19:53:46+03:00

Он считает, что незаконно блокировать IP-адреса по старым решениям судов и Генпрокуратуры

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Владелец прокси-сервиса TgVPN (бесплатный сервис для обхода блокировки Telegram) Владислав Здольников подал иск к Роскомнадзору. Он требует признать действия по блокировке IP-адресов, которые использует сервер - незаконными. Заявление в Арбитражный суд Москвы подали в среду 13 июня.

Здольников просит суд признать, что Роскомнадзор незаконно заблокировал принадлежащие TgVPN доменные имена и сетевые адреса, исключить их из реестра запрещенных ресурсов и разрешить доступ к ним. Защита сервиса уверена, что действия ведомства приводят к нарушению прав доверителя и финансовому ущербу.

Саркис Дарбиян (ведущий юрист, адвокат, представляющий интересы истца в суде) заявил, что сервис TgVPN делает намного больше для того, чтобы защитить приватность своих пользователей, чем все российские органы исполнительной власти.

Напомним, что 13 апреля Таганский районный суд вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, удовлетворив при этом иск Роскомнадзора.