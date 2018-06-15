Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное

СЕГОДНЯ 20:06 2018-06-15T20:06:48+03:00

По словам омбудсмена, осужденному за подготовку терактов в Крыму украинцу оказывается помощь

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии украинца Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму и объявившего ранее голодовку.

"Состояние удовлетворительное. Он каждый день с его разрешения получает капельницы с полным набором всех питательных веществ, белков, витаминов. В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил", — заявила Москалькова во время рабочего визита в Екатеринбург.

По ее словам, с осужденным связывалась по видеосвязи российсий сенатор Людмила Нарусова.

«Она призывала его выйти из голодовки и убедилась, что те утверждения, что у него цинга, выпали зубы и он находится при смерти, не соответствуют действительности», - добавила омбудсмен.

Кроме того, она попросила ФСИН допустить к Сенцову врачей, в том числе предложенных Киевом, передает РИА Новости.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила, что ее не пустили в колонию к Сенцову в Салехарде. Москалькова в ответ заявила, что ее коллега из Украины нарушила их прежние соглашения.