Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «потере» Крыма Обамой

СЕГОДНЯ 20:49 2018-06-15T20:49:35+03:00

Президент США ранее сообщил, что Крым «потерял» его предшественник, потому что его не уважал российский лидер Владимир Путин

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп делает заявления относительно Крыма по-разному для различных аудиторий, заявил аналитик международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Напомним, ранее Трамп сказал, что Крым «потерял» его предшественник Барак Обама , потому что его не уважал российский президент Владимир Путин.

«Эта фраза относительно Крыма Трампом для разных аудиторий произносится по-разному. Если брать информацию о том, что он заявил на встрече G7 — это один контекст, связанный с призывом проявить здравый смысл, политический реализм и понимание того, что Крым вернулся в состав России и больше никуда не уйдет», - заявил Бышок.

Он отметил, что позже Трампу пришлось изменить свои слова.

«В данном случае он просто традиционно свел все к тому, что Обама был слабым президентом и демократы - плохие лидеры государств. То есть, Трамп попросту, изменил контекст своего заявления», — добавил эксперт, подчеркнув, что в целом «позиция Трампа понятна», передает RT.

Ранее в СМИ появились сообщения, что на переговорах с лидерами «Большой семерки» Трамп назвал Крым российским, поскольку его жители говорят по-русски.

Крым воссоединился с Россией по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей поддержали вхождение в состав РФ.