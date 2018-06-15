Трамп: президент Обама "потерял" Крым

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-15T18:50:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущий американский лидер Барак Обама "потерял Крым".

"Это было задолго до меня. Я хочу убедиться, что сайты с фейковыми новостями опубликуют все правильно. Президент Обама потерял Крым, потому что Путин не уважал президента Обаму", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, ранее портал BuzzFeed сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что на встрече с лидерами «Большой семерки» Трамп назвал Крым российским, так как все его население говорит на русском языке. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно о таком заявлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

Ранее Трамп уже утверждал, что его экс-президент Обама "допустил" воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей поддержали вхождение в состав РФ.