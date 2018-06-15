2018-06-15T22:35:18+03:00
В мире

Трамп назвал несправедливым решение суда об аресте Манафорта

Суд федерального округа Колумбия ранее постановил взять под стражу бывшего главу предвыборного штаба президента США
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 15 июня, президент США Дональд Трамп посчитал несправедливым и суровым решение суда об аресте экс-главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Какой суровый приговор для Пола Манафорта, который представлял (экс-президента США) Рональда Рейгана, (бывшего сенатора-республиканца) Боба Доула и многих других политических деятелей и предвыборные штабы", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что решение суда относительно Манафорта было несправделивым.

"А как насчет (бывшего директора ФБР Джеймса) Коми и (бывшей госсекретаря) криводушной Хиллари (Клинтон) и всех остальных?", - добавил американский лидер.

Также он заявил журналистам, что Манафорт на него работал "всего 49 дней или около того". Трамп подчеркнул, что несправедливо принимать судом факты "12-летней давности".

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